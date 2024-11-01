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El programa de misiles de Irán: Max Blumenthal visitó el parque aeroespacial de Teherán

El programa de misiles de Irán: Max Blumenthal visitó el parque aeroespacial de Teherán  

El video muestra un recorrido por el parque aeroespacial de Irán, donde se presentan sus programas de misiles, drones, defensa aérea y satélites. Se explica el origen del desarrollo militar durante la guerra Irán-Irak y su evolución con tecnología nacional. Se exhiben misiles de distinto alcance, incluido uno hipersónico, drones de vigilancia y ataque —algunos derivados de modelos capturados—, sistemas antiaéreos y radares. También se describe el programa espacial con lanzamientos de satélites.

| etiquetas: irán , misiles , museo , aeroespacial
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41 comentarios
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Comentarios destacados:          
ThePato #10 ThePato
#7 Falacia de falso dilema. Se puede condenar la teocracia bárbara de los ayatolás y la locura estúpida de Trump es Israel. Veo que una de las dos la ves con buenos ojos.
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ElBeaver #11 ElBeaver
#10 Claro que sí, pero eso no sucede aquí en MNM
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josé_carlos_Soler_Góme #19 josé_carlos_Soler_Góme
#12 Perdona, ¿sabes que israel y ee.uu. atacaron a Irán mientras estaban negociando? ¿En que ayuda a los adolecentes, a los homosexuales... a quien tu quieras, que la banda epstein (pederastas, solo por recordarlo) regrese al país a la edad de la piedra?
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r3dman #24 r3dman
#19 Y que ese tipo de tácticas (al igual que falsas rendiciones y otras cosas del estilo) son increíblemente estúpidas. Te van a funcionar una vez. La siguiente vez los soldados que se rindan serán ejecutados inmediatamente, o no querrán negociar ya que les vas a bombardear aprovechando. Es pan para hoy hambre para mañana de manual.
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ElBeaver #27 ElBeaver
#19 Es preocupante que Irán, con una población de 90 millones, reclute a niños menores de 12 años para fines propagandísticos y los adoctrine como combatientes suicidas, priorizando sus objetivos militares sobre la protección de la infancia.
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josé_carlos_Soler_Góme #36 josé_carlos_Soler_Góme
#27 Tal vez debas hacerle más caso al exdirector de CIA: no te creas demasiado la propaganda occidental.
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ElBeaver #38 ElBeaver
#36 como no, la vida de la gente solo te importa si los matan los malos
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#13 chochis
#12 qUe hijos de puta, Vamos a bombardear colegios a ver si aprenden!
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ElBeaver #15 ElBeaver
#13 Situaremos centros educativos junto a bases militares para que, ante cualquier ataque, podamos generar propaganda y ocultar las ejecuciones de jóvenes y asi no se nota
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#35 R2dC
#15 Me la suda que en un país de 92.000.000 de habitantes ejecuten a 30 personas. Son sus leyes, su cultura y su situación geopolítica y mientras no salgan de sus fronteras, que hagan lo que les salga de su libro de leyes.
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ElBeaver #40 ElBeaver
#35 Reducir la ejecución de seres humanos a una simple estadística de '30 entre 92 millones' es deshumanizar por completo el debate. Además de que las cifras reales son muchísimo más altas, las leyes no son 'cultura' cuando se imponen mediante el miedo. Si la población estuviera de acuerdo con esas leyes, el gobierno no necesitaría ahorcar a manifestantes para mantener el control.
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#9 chochis
#6 uN ad hominem a mi?
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ElBeaver #12 ElBeaver
#9 Amnistía Internacional ha recopilado información sobre al menos 30 individuos que se enfrentan a la pena de muerte por presuntos delitos vinculados a las protestas de enero de 2026. Entre ellos se encuentran al menos ocho declarados culpables y condenados a muerte en febrero, unas semanas después de su detención. Se trata de Saleh Mohammadi, de 18 años, Mohammad Amin Biglari, de 19, Ali Fahim, Abolfazl Salehi Siavashani, Amirhossein Hatami, Shahin Vahedparast Kolor, Shahab Zohdi y Yaser Rajaifar.  media
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r3dman #17 r3dman
#7 Al igual que con Venezuela y Maduro, se puede condenar tanto al régimen de Irán como a la violación de la soberanía de esos países por parte de los EEUU. No es uno o lo otro.
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ElBeaver #28 ElBeaver
#17 en MNM eso no se ve en absoluto
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Tumbadito #33 Tumbadito
#26 No lo parece por tus comentarios, SA la sensación que hay muertes que te parecen bien
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capitansevilla #32 capitansevilla
#31 para mi, no, pero no veo tantos ofendidos con los EEUU por ello
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HaCHa #14 HaCHa
Impagable el momento 4:17.
Se llena de chavales el plano y, tanto odio a USRael, tanto tenerles que pisar la bandera para poder avanzar por el museo... y todos los chavales llevan unas nike en los pies.

Que me lo explique alguien.
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DDJ #18 DDJ
#14 A mi parecen que son más Mike que Nike
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#22 imaginateca
#18 Cierto. Para mí que las fabrican en la misma fábrica de plástico que los misiles.
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Ashark #23 Ashark
#14 Las compran al peso a Vietnam, China e Indonesia, los tres fabricantes principales, con alguna pequeña modificación intrascendente.
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Tumbadito #25 Tumbadito
#8 No ¿Y a ti te parece aceptable que EEUU e Israel asesinen civiles?
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ElBeaver #26 ElBeaver
#25 nunca me parece bien que muera gente sea de donde sea
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noqdy #21 noqdy
#8 Tienes razón, veo muchos tibios con el Ayatolá Mileikowsky >:-(
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#3 Sacapuntas
Para que no digan que no estaban avisados.
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#20 charly-brown
No te preocupes dentro de poco cuando exporten la democracia ya no sucederá. Y pondrán unas esculturas ahí. Igual que nosotros ponemos las nuestras por los fusilados.
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Roendal #16 Roendal
#8 a bombazos se arregla todo….ya puestos para arreglar el asesinato de civiles que peguen con Israel, no?
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ElBeaver #29 ElBeaver
#16 colgando civiles se arregla todo segun tu , anima y jalea a los ayatolas
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#34 R2dC
#29 Puestos ha hablar de cosas tangenciales... Podemos hablar de las ejecuciones que hacen los norte americanos a sus ciudadanos. Su sistema carcelario con la mayor proporción en el mundo de gente en las cárceles. El abandono total de los sin techo por los abusos que les generan deudas exageradas (estudiantil, médica...). Los encarcelados por el ICE. Los que mueren mientras estaban bajo custodia del ICE. El intervencionismo militar de su gobierno o la impunidad de sus élites. Los desmanes…   » ver todo el comentario
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ElBeaver #39 ElBeaver
#34 Es perfectamente válido criticar el sistema carcelario de EE. UU., su crisis de opiáceos o el intervencionismo de su élite; de hecho, son temas que se debaten abiertamente en su propia prensa y cine. Sin embargo, utilizar los fallos de una democracia imperfecta para blindar mediante la 'soberanía nacional' la ejecución de adolescentes en una teocracia es una falsa equivalencia.

Los derechos humanos no son 'gestión interna' ni cosas tangenciales; son universales por definición. Si aceptamos…   » ver todo el comentario
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ElBeaver #1 ElBeaver
También visito los lugares donde ahorcan a adolescentes.
11 K -33
Waves #2 Waves
#1 Y no te falta razón que en la Palestina ocupada no paran de asesinar.
9 K 74
ElBeaver #8 ElBeaver
#2 Te parece aceptable que los ayatolás asesinen a civiles.
6 K 4
ThePato #4 ThePato
#1 la solución es bombardearles a todos, también a los adolescentes.
4 K 34
ElBeaver #7 ElBeaver
#4 La solución consiste en dejar de ejecutar a adolescentes y no otorgar legitimidad a los ayatolás, de la misma forma que se les niega a los israelíes y estadounidenses.
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#5 chochis
#1 mira, una falacia lÓgica
2 K 27
ElBeaver #6 ElBeaver
#5 mira, un apologista de los ayatolas
4 K -6
capitansevilla #30 capitansevilla
#1 EEUU tiene pena de muerte a partir de los 18 años, que a mi a esa edad aún me parecen adolescentes
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ElBeaver #31 ElBeaver
#30 ¿Si lo hace Estados Unidos, se considera correcto?
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#37 coldchiliandhotchilly
#1 por ejemplo al pais los nazis genocidas (Adolfo dejó de gasear a varios ascendientes de actuales políticos sionistas)

www.bbc.com/mundo/articles/c895g22n1qvo  media
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ElBeaver #41 ElBeaver
#37 El hecho de que el Estado de Israel esté derivando paulatinamente hacia una configuración política y social que se asemeja cada vez más a las estructuras de sus países vecinos no implica, bajo ninguna lógica de equivalencia moral, que el régimen de Irán se transforme en una entidad virtuosa o ejemplar. El deterioro de los estándares democráticos o institucionales en una nación no actúa como un mecanismo de validación ética para las acciones de sus adversarios; la degradación de un actor no supone la santificación del otro.
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menéame