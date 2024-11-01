El programa de misiles de Irán: Max Blumenthal visitó el parque aeroespacial de Teherán  

El video muestra un recorrido por el parque aeroespacial de Irán, donde se presentan sus programas de misiles, drones, defensa aérea y satélites. Se explica el origen del desarrollo militar durante la guerra Irán-Irak y su evolución con tecnología nacional. Se exhiben misiles de distinto alcance, incluido uno hipersónico, drones de vigilancia y ataque —algunos derivados de modelos capturados—, sistemas antiaéreos y radares. También se describe el programa espacial con lanzamientos de satélites.