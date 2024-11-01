edición general
Procesos en cocina cruceros

El desarrollo de la producción y almacenamiento de alimentos en cruceros requiere una logística precisa y eficiente. Los pasos clave incluyen la planificación de menús, la gestión del aprovisionamiento, el almacenamiento adecuado en espacios limitados, y la implementación de procesos de producción en grandes volúmenes. Además, es fundamental garantizar el cumplimiento de normas de seguridad alimentaria y mantener la frescura de los productos durante largos periodos de navegación.

victorjba #3 victorjba
Es que lo del cerdo en salazón y galletas rancias no atraía muchos clientes xD
0 K 20
ChatGPT #1 ChatGPT
#0 muy interesante, gracias!
0 K 10
La_patata_española #4 La_patata_española
En esas cocinas tiene que haber cucarachas como balones de rugby.
0 K 10
Tito_Keith #2 Tito_Keith
Hace unos años tenía un colega que trabajaba en una empresa de suministros para cruceros que recalaban en Barcelona. Sobre todo comida y bebida. Me dijo que vendían la peor calidad imaginable incluso a cruceros de postín. Lo que tienen esos cruceros son cocineros expertos que te tienen la peor carne del mercado hirviendo dos días, le meten salsa y la presentan con un nombre exótico y poco más. Las bebidas garrafón del bueno.
Jamás se me ocurriría meterme a un crucero, pero con la información que me dio el colega menos todavía.
0 K 7

