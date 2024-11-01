Una procesión de 'criadas' reclama en Madrid el fin de los vientres de alquiler

Cientos de mujeres han recorrido el centro de Madrid ataviadas con los trajes de 'El cuento de la criada' para exigir el fin de los vientres de alquiler y que el Estado acabe con esta práctica ilegal que entienden que no se puede normalizar porque es una forma de violencia sobre las mujeres. La acción ha sido convocada por más de 30 organizaciones feministas, como la Federación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Federación de Mujeres Progresistas o Apramp, y tras comenzar en la plaza del Callao ha continuado por Gran Vía