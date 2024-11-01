A prisión un joven sin carné que se compró un BMW y fue pillado hasta tres veces conduciéndolo

Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía de Lugo, los hechos sucedieron sobre las once y cuarto de la mañana del 23 de enero de 2025, cuando el acusado fue sorprendido al volante de un turismo BMW de su propiedad, a pesar de que no tenía carné de conducir. El hombre ya tenía antecedentes por hechos similares, ya que había sido condenado en mayo de 2024 por el juzgado de lo Penal número 4 de Elche por un delito de conducción sin el permiso y en octubre de 2024 por el juzgado de lo Penal número 3 de Palma.