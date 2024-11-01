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A prisión un joven sin carné que se compró un BMW y fue pillado hasta tres veces conduciéndolo

A prisión un joven sin carné que se compró un BMW y fue pillado hasta tres veces conduciéndolo

Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía de Lugo, los hechos sucedieron sobre las once y cuarto de la mañana del 23 de enero de 2025, cuando el acusado fue sorprendido al volante de un turismo BMW de su propiedad, a pesar de que no tenía carné de conducir. El hombre ya tenía antecedentes por hechos similares, ya que había sido condenado en mayo de 2024 por el juzgado de lo Penal número 4 de Elche por un delito de conducción sin el permiso y en octubre de 2024 por el juzgado de lo Penal número 3 de Palma.

| etiquetas: infracciones , tráfico
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8 comentarios
5 2 0 K 82 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Persiguió sus sueños sin importarle lo que opinaban los demás. Mis dieses.
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#5 Albarkas
#4 Mejor encerrarle en el maletero y soldar la tapa :troll:
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neo1999 #3 neo1999
Bien aplicada la ley. Mejor estas medidas preventivas a tener que lamentar accidentes mortales a corto plazo.
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KoLoRo #4 KoLoRo
#3 fue pillado hasta tres veces conduciéndolo

Yo a la primera lo meto en la trena... aun que sean solo 6 meses, pero lo meto.
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#7 MenéameApesta
Lo gracioso es que lo pillaron en Palma, en Elche y en Lugo. Menudo tour.
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vviccio #1 vviccio
Con Nox se acabará esto, podrá conducir con libertaz y podrá llevar armas.
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#6 Donlixo
Y seguro que el BMW lo aparcaba en la calle...
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TardisKun #8 TardisKun
#6 Y usaba había pagado los intermitentes :roll:
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menéame