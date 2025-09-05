Prisa despide a Alfredo Relaño tras 49 años en el grupo

Prisa ha despedido este viernes a Alfredo Relaño tras 49 años de relación laboral. El periodista Relaño era el último de los fundadores que quedaba en el grupo. Ya en esta última época, Relaño trabajaba como autónomo para la Cadena Ser, As y El País como comentarista deportivo. Prisa ha justificado el despido por "un proceso de reforma del grupo"