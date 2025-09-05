Prisa despide a Alfredo Relaño tras 49 años en el grupo

Prisa ha despedido este viernes a Alfredo Relaño tras 49 años de relación laboral. El periodista Relaño era el último de los fundadores que quedaba en el grupo. Ya en esta última época, Relaño trabajaba como autónomo para la Cadena Ser, As y El País como comentarista deportivo. Prisa ha justificado el despido por "un proceso de reforma del grupo"
| etiquetas: periodismo , deporte , prisa
Roncero, calienta que sales.
¿está Florentino renovando la perrera?
Señores del Inmundo. No se puede despedir a un autónomo. En todo caso, rescinde la relación o prescinde de sus servicios (#1 si es autónomo no hay indemnización, de ser un currante, como máximo, dos años de sueldo, aunque con esa antigüedad, igual todavía pillaba la de 42 meses, pero es autónomo)
Pero no dejes que el sensacionalismo te chafe la noticia.