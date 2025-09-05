edición general
2 meneos
26 clics
Prisa despide a Alfredo Relaño tras 49 años en el grupo

Prisa despide a Alfredo Relaño tras 49 años en el grupo

Prisa ha despedido este viernes a Alfredo Relaño tras 49 años de relación laboral. El periodista Relaño era el último de los fundadores que quedaba en el grupo. Ya en esta última época, Relaño trabajaba como autónomo para la Cadena Ser, As y El País como comentarista deportivo. Prisa ha justificado el despido por "un proceso de reforma del grupo"

| etiquetas: periodismo , deporte , prisa
2 0 0 K 18 actualidad
5 comentarios
2 0 0 K 18 actualidad
#3 Khanbaliq
Mucho ha tardado.

Roncero, calienta que sales.
0 K 8
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

¿está Florentino renovando la perrera? :-D
0 K 18
#1 mikasalo
49 años de servicio. Menuda indemnización.
0 K 6
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Ya en esta última época, Relaño trabajaba como autónomo para la Cadena Ser, As y El País como comentarista deportivo

Señores del Inmundo. No se puede despedir a un autónomo. En todo caso, rescinde la relación o prescinde de sus servicios (#1 si es autónomo no hay indemnización, de ser un currante, como máximo, dos años de sueldo, aunque con esa antigüedad, igual todavía pillaba la de 42 meses, pero es autónomo)

Pero no dejes que el sensacionalismo te chafe la noticia.
2 K 36
#4 mikasalo
#2 Ha sido lo primer que se me ha venido a la cabeza al leer 49 años y despido, la verdad, para qué te voy a engañar, a parte de que "se lo esperaba en cualquier momento" me ha seguido sonando a "finiquito pactado" pero no tengo motivos para no creerte.
0 K 6

menéame