El Priorat: historia, bodegas y vinos

A principios de los años 80, el vino de El Priorat era algo cotidiano: se compraba a granel, se transportaba en botellas reutilizadas y formaba parte de la vida diaria sin mayor pretensión. Hoy, sin embargo, se ha convertido en uno de los más prestigiosos y exclusivos de España. ¿Qué ha ocurrido en estas décadas para provocar un cambio tan radical? Este viaje recorre monasterios, cooperativas y pequeños pueblos para entender cómo historia, geografía y necesidad transformaron por completo una tierra y su vino.