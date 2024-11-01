El Priorat: historia, bodegas y vinos

A principios de los años 80, el vino de El Priorat era algo cotidiano: se compraba a granel, se transportaba en botellas reutilizadas y formaba parte de la vida diaria sin mayor pretensión. Hoy, sin embargo, se ha convertido en uno de los más prestigiosos y exclusivos de España. ¿Qué ha ocurrido en estas décadas para provocar un cambio tan radical? Este viaje recorre monasterios, cooperativas y pequeños pueblos para entender cómo historia, geografía y necesidad transformaron por completo una tierra y su vino.
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Anoche me encontré una cartera con dinero y me pregunté ¿qué haría Jesús?
Y la convertí en vino.
-Luke, abre, soy tu cuñao.
-Usa la fuerza.
-La he gastado toda aparcando. Y comprando un vino bueno y no esa mierda que sacas tú.
-Te abro.
¡Márquetin!