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El Priorat: historia, bodegas y vinos

A principios de los años 80, el vino de El Priorat era algo cotidiano: se compraba a granel, se transportaba en botellas reutilizadas y formaba parte de la vida diaria sin mayor pretensión. Hoy, sin embargo, se ha convertido en uno de los más prestigiosos y exclusivos de España. ¿Qué ha ocurrido en estas décadas para provocar un cambio tan radical? Este viaje recorre monasterios, cooperativas y pequeños pueblos para entender cómo historia, geografía y necesidad transformaron por completo una tierra y su vino.

| etiquetas: priorat , vino , bodegas
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3 comentarios
1 1 0 K 19 cultura
Moderdonia #1 Moderdonia *
@Priorat tengo la impresión que te puede interesar este envino, perdón envío.


Anoche me encontré una cartera con dinero y me pregunté ¿qué haría Jesús?
Y la convertí en vino.

-Luke, abre, soy tu cuñao.
-Usa la fuerza.
-La he gastado toda aparcando. Y comprando un vino bueno y no esa mierda que sacas tú.
-Te abro.
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Asimismov #2 Asimismov
¿Qué ha ocurrido en estas décadas para provocar un cambio tan radical?

¡Márquetin!
1 K 22
#3 soberao
#2 Muchas veces el que haya más ventas no significa que sea mejor vino. Seguramente, no lo sé, hace décadas era mucho mejor el vino, pero una cosa es hacer las cosas a mano, en pequeña escala en plan artesanal y otra es cubrir una demanda de tamaño industrial, que ya no permite una producción artesanal y es en esto, lo que pierde el vino, que pasa de un proceso artesanal a uno industrial con lo que eso significa: No es lo mismo guisar en tu casa que para hacerlo para un cuartel militar del ejército con más de 500 comensales.
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