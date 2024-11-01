Principales características del arte egipcio: pintura, arquitectura y escultura  

El arte egipcio se considera como uno de los más representativos movimientos artísticos desarrollados en la Antigüedad Egipcia. La cantidad de obras que se desarrollaron fue a gran escala y de grandes magnitudes, así como monumentales. Todas ellas estaban estrechamente relacionadas con grandes simbolismos, conteniendo temas tanto funerarios, como religiosos. A pesar de ello, es importante considerar que se ha determinado obra de arte a todo el desarrollo de estas culturas en tanto a arquitectura, joyería, escultura y pintura como descripción mo