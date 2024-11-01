El principal teórico de la conspiración electoral nombrado para un cargo directivo en el DHS (Eng)

Una destacada teórica de la conspiración electoral -descrita por la abogada antivoto Cleta Mitchell como una "persona maravillosa"- ha sido nombrada para un nuevo puesto de "integridad electoral" en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. Según el organigrama del sitio web del DHS, Heather Honey fue nombrada a principios de este mes subsecretaria adjunta para la integridad de las elecciones en la Oficina de Estrategia, Política y Planes del departamento.