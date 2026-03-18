El primer país de Europa que tiene misiles de crucero CM-400 de China, diseñados para atacar buques de guerra

El primer país de Europa que tiene misiles de crucero CM-400 de China, diseñados para atacar buques de guerra

El presidente Aleksandar Vucic reconoció que su país posee misiles de crucero aire-tierra creados en China. El misil CM-400AKG ha llegado a Europa. Se trata de una de las joyas armamentísticas de la Corporación China de Ciencia e Industria Aeroespacial (CASIC). El 12 de marzo, el presidente serbio Aleksandar Vucic reconoció que su país posee misiles de crucero aire-tierra creados en China. Imágenes difundidas por el foro MyCity Military ha hecho que los expertos concreten que se trata de este modelo.

| etiquetas: serbia , primer , pais , europeo , misiles , crucero , mach 5 , chinos
skaworld #1 skaworld
“Son caros y eficaces; hemos recibido un pequeño descuento”, afirmó Vučić en una entrevista con la emisora estatal RTS.</i

No te fieeeeees, que al final en aliexpress lo que te descuentan del producto te lo meten en gastos de envio.
josde #3 josde
#1 Y ademas a lo mejor son falsos como casi toda la tecnología que vende aliexpress. :-D
qwertyTarantino #2 qwertyTarantino
Nota: este tipo es un sanguinario que lleva año y medio reprimiendo a los serbios después de que un colapso en una estación de tren (por corrupción en los materiales) matase a 15 personas y la población se echase en masa a la calle para exigir su renuncia.

A pulso se ha ganado el mote "cara coño".
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Una gran incorporación para dotar a la numerosa armada Serbia :troll:
No podía estar sin equipamiento de esta clase
Austria, Hungría o Chequia estarán muy atentos para adquirir también para sus flotas
