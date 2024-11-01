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El primer ministro electo de Hungría, Magyar, afirma que su país aún no puede prescindir del petróleo ruso [ENG]

El primer ministro electo de Hungría, Magyar, afirma que su país aún no puede prescindir del petróleo ruso [ENG]

El primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, ha declarado que los suministros de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba revisten una importancia «extremadamente relevante» para su país, y Budapest espera que Ucrania reanude su funcionamiento, tal y como se prometió, a finales de abril. El líder del Partido Tisza de Hungría, que ganó las elecciones parlamentarias, afirmó que esto es muy importante y que Hungría simplemente no puede prescindir de ello en este momento, según informa Caliber.Az, citando a medios de comunicación rusos.

| etiquetas: hungria , primer ministro electo , petroleo ruso
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4 comentarios
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues nada, que siga la marioneta tocando las narices a los húngaros a ver que pasa.
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cocolisto #2 cocolisto
Ni la UE tampoco. Bueno si, pagando 3veces más el mismo petróleo ruso pasando por otros países y encareciendo el precio. Genios.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Todo por la grandeza de EEUU. Hasta el último ucraniano y el último europeo.
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MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Es como si se llamase Pedro Húngaro. :-P
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