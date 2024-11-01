El primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, ha declarado que los suministros de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba revisten una importancia «extremadamente relevante» para su país, y Budapest espera que Ucrania reanude su funcionamiento, tal y como se prometió, a finales de abril. El líder del Partido Tisza de Hungría, que ganó las elecciones parlamentarias, afirmó que esto es muy importante y que Hungría simplemente no puede prescindir de ello en este momento, según informa Caliber.Az, citando a medios de comunicación rusos.