Primer "Éxit" de la torre del emprendimiento: Andoni Ortuzar. Y dicen que con un Salario de 720.000 Euros

| etiquetas: puertas giratorias , malversación , pnv , ortuzar
rob #2 rob
¿Y con eso que haces en Bilbao? Solo te da para un par de pintxos y unos zuritos...
#1 Ezkerro80
Puertas Giratorias que hacen que el gasto público no sea eficiente ¿Acaso PwC es el más barato para gestionar una Aceleradora de Start-Ups? Me cuesta mucho creérmelo.
