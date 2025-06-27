edición general
El primer buque autónomo propulsado por hidrógeno del mundo completa una prueba de mar de 24 horas con 0 emisiones

En un hito para la descarbonización marítima, la empresa británica ACUA Ocean completó con éxito una operación de 24 horas en alta mar con su embarcación no tripulada y propulsada por hidrógeno, PIONEER, bajo condiciones reales y totamente monitorizada remotamente. Partió de Turnchapel Wharf (Plymouth, R.U.) hacia el faro de Eddystone, a 22 km de la costa. En todo ese tiempo el PIONEER no emitió un solo gramo de CO₂. Es el primer buque no tripulado a hidrógeno en obtener la certificación oficial de la Agencia Marítima y de Guardacostas del R.U.

| etiquetas: barco , buque , autónomo , hidrógeno , mar , 0 emisiones , pioneer , acua ocean , co₂
7 comentarios
Gry #2 Gry *
Barcos que funcionan con hidrógeno hay unos cuantos, la novedad es que este es autónomo.
en.m.wikipedia.org/wiki/Hydrogen-powered_ship
Laudamuco #4 Laudamuco *
#2 Autónomo? Lo van a freír a impuestos...

Vale, ya me doy yo...
Asimismov #1 Asimismov
En 24h no le da tiempo a vaciar las sentinas del barco.
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Esta foto del chisme creo que mola.

No es muy grande, no parece que pase de los 10 metros de eslora, igual llamarlo buque es un poco pretencioso, pero como experimento, es interesante.

www.turnchapelwharf.com/news/acua-ocean-launches-usv-pioneer

#1

No sé yo si ahí cabrá la compra del Marcadona del fin de semana ...  media
Garbns #5 Garbns
#3 está registrado con el uk workboat code (el que se usa para embarcaciones de prácticos, auxiliares, etc... ) que mola la idea pero todavía les queda un mundo para intentar sustituir al HFO.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Por algo hay que empezar. Y no lo van a hacer todo los chinos ... espera ...

fuelcellsworks.com/2025/06/27/fuel-cells/china-deploys-nation-s-first-
Garbns #7 Garbns
#6 A ver, ya el grupo AIDA/Costa (Carnival) estuvo metido hace unos cuantos años en implementar lo de las fuel-cell de metanol en sus cruceros a modo de prototipo.

www.seatrade-cruise.com/refurb-design-interiors/aida-to-trial-fuel-cel
