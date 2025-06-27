El primer buque autónomo propulsado por hidrógeno del mundo completa una prueba de mar de 24 horas con 0 emisiones

En un hito para la descarbonización marítima, la empresa británica ACUA Ocean completó con éxito una operación de 24 horas en alta mar con su embarcación no tripulada y propulsada por hidrógeno, PIONEER, bajo condiciones reales y totamente monitorizada remotamente. Partió de Turnchapel Wharf (Plymouth, R.U.) hacia el faro de Eddystone, a 22 km de la costa. En todo ese tiempo el PIONEER no emitió un solo gramo de CO₂. Es el primer buque no tripulado a hidrógeno en obtener la certificación oficial de la Agencia Marítima y de Guardacostas del R.U.