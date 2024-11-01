PRIMAVERA - IIustración y cuento de Oswaldo Mejía

La noche ha ido apoderándose del lugar hasta convertirlo en un recinto de oscuridad y penumbras. Tampoco es tiempo de encender luces…ha llegado el momento de acostarse, cerrar los ojos y prepararse para emprender mi viaje hacia mis mundos oníricos. Tengo una cita ineludible con una de mis pesadillas recurrentes. quisiera evadir este trámite, pero es imposible… Un profundo sopor ya se está apoderando de mí.
Los escenarios son diferentes, pero los hechos y ocurrencias serán tan intensamente terribles como las veces anteriores. En esta oportunida
| etiquetas: surrealismo , literatura , ilustración