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Primavera: detalles de Alphonse Mucha [Eng]

Primavera: detalles de Alphonse Mucha [Eng]  

Alphonse Mucha, la figura más reconocida del estilo que conocemos como Art Nouveau, en su momento llamado "Le style Mucha", creó tres series de carteles en los que representó las cuatro estaciones como mujeres jóvenes rodeadas de elementos asociados a cada estación. Esta es su interpretación de la Primavera, perteneciente a la primera de estas series, publicada en 1896. En ella se personifica toda la gracia y el estilo decorativo que asociamos con el artista checo. Sitio web fundación Mucha -> www.muchafoundation.org/en/gallery/search-w

| etiquetas: primavera , alphonse mucha , detalles , galería , art nouveau
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