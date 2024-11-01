edición general
El presidente de Finlandia afirma que el mundo entró "en una nueva era nuclear"

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha afirmado este lunes que "hemos entrado en una nueva era nuclear", días después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, autorizara la realización de pruebas con armas de este tipo tras las últimas pruebas armamentísticas de Rusia.

Comentarios destacados:    
Cyberbob #1 Cyberbob
Como les encanta a los políticos meternos miedo de todas las formas posibles.
4
#2 MPR
#1 Para poder hacer lo que a ellos les interesa (que justo suele ser lo que a nosotros no).
0
obmultimedia #5 obmultimedia
#1 con tanto conspiranoico y esquizofrénico capaces son de mandarlo todo a tomar por culo para saborear la malvada agenda 2030.
1
unodemadrid #6 unodemadrid
#1 Lo malo de ahora es que se juntan 2 locos con mas de 10000 cabezas nucleares. Trump y Putin.
0
maspipinobreve #8 maspipinobreve
#1 Siendo finés y estando a mal con Rusia, no me extrañaría que estuviese bien acojonado.
0
Gry #3 Gry *
La verdad, con todos los negacionistas de las armas nucleares que andan circulando por ahí igual no está de más que hagan unos cuantos tests.

... aunque dirán que es CGI o IA, contra la estupidez no se puede ganar.
0
unodemadrid #7 unodemadrid
#3 Que vean la serie Fallout.
0
OCLuis #9 OCLuis
El mundo no, sus líderes, que están locos.
La gente normal no quiere una nueva era nuclear; la quieren los fabricantes de armamento y quienes van a darle el pistoletazo de salida.

Si hay una guerra que no vaya nadie, por favor.
0
ochoceros #10 ochoceros
#9 "Si hay una guerra que no vaya nadie, por favor."

Pasará como en casi todas las guerras hasta ahora, irá gente armada casa por casa, empezando por los sitios más pobres, buscando carne de cañón que sumar a sus filas. Si no quieres ir te limpian el forro en el sitio o algo peor.
0
#4 surco
Hay que mirarlo por el lado bueno, volveremos a ver zumbados abducidos por ovnis. Por las risas, digo.
0

