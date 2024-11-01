El presidente de Finlandia afirma que el mundo entró "en una nueva era nuclear"

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha afirmado este lunes que "hemos entrado en una nueva era nuclear", días después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, autorizara la realización de pruebas con armas de este tipo tras las últimas pruebas armamentísticas de Rusia.
| etiquetas: finlandia , alexander stub , rusia , nucleares , armas
... aunque dirán que es CGI o IA, contra la estupidez no se puede ganar.
La gente normal no quiere una nueva era nuclear; la quieren los fabricantes de armamento y quienes van a darle el pistoletazo de salida.
Si hay una guerra que no vaya nadie, por favor.
Pasará como en casi todas las guerras hasta ahora, irá gente armada casa por casa, empezando por los sitios más pobres, buscando carne de cañón que sumar a sus filas. Si no quieres ir te limpian el forro en el sitio o algo peor.