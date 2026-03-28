El presidente Donald Trump ha creado un déficit de casi 169 mil millones de dólares en la Seguridad Social [EN]

Si bien su "gran y hermoso proyecto de ley" beneficia a algunos, perjudica al principal programa de jubilación de Estados Unidos. Más de 70 millones de personas cobran una prestación de la Seguridad Social, de las cuales 54 millones son trabajadores jubilados. Para muchos de estos jubilados los ingresos de la Seguridad Social no son un lujo, sino una necesidad. Entre el 80% y el 90% de estos jubilados dependen de la pensión mensual para llegar a fin de mes. Ahora Trump ha creado un agujero aún más profundo en el principal programa de jubilación
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Para mayor gloria de los ancaps, de los comunistas antisistemas como yo, y para horror de los estadounidenses que, básicamente, se han convertido en un país tercermundista total, a nivel de las repúblicas bananeras centroamericanas que ayudaron a crear en los 70, pero con portaaviones y billonarios tech. Ya está, esa es la diferencia.
Jajajaja
Plan que por supuesto, no podía funcionar.
Los ricos de EEUU tienen que empezar a hacerse el animo que van a ser ellos los que van a pagar la deuda
Otra cosa sería endeudarse en moneda extranjera, eso ya sería más peligroso.
Igual preferirían que lo gastara en más armas.