El presidente Donald Trump ha creado un déficit de casi 169 mil millones de dólares en la Seguridad Social [EN]

Si bien su "gran y hermoso proyecto de ley" beneficia a algunos, perjudica al principal programa de jubilación de Estados Unidos. Más de 70 millones de personas cobran una prestación de la Seguridad Social, de las cuales 54 millones son trabajadores jubilados. Para muchos de estos jubilados los ingresos de la Seguridad Social no son un lujo, sino una necesidad. Entre el 80% y el 90% de estos jubilados dependen de la pensión mensual para llegar a fin de mes. Ahora Trump ha creado un agujero aún más profundo en el principal programa de jubilación