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El presidente Donald Trump ha creado un déficit de casi 169 mil millones de dólares en la Seguridad Social [EN]

El presidente Donald Trump ha creado un déficit de casi 169 mil millones de dólares en la Seguridad Social [EN]

Si bien su "gran y hermoso proyecto de ley" beneficia a algunos, perjudica al principal programa de jubilación de Estados Unidos. Más de 70 millones de personas cobran una prestación de la Seguridad Social, de las cuales 54 millones son trabajadores jubilados. Para muchos de estos jubilados los ingresos de la Seguridad Social no son un lujo, sino una necesidad. Entre el 80% y el 90% de estos jubilados dependen de la pensión mensual para llegar a fin de mes. Ahora Trump ha creado un agujero aún más profundo en el principal programa de jubilación

| etiquetas: ee.uu. , seguridad social , déficit , incremento , big beautiful bill
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues nada, a disfrutar de lo votado.
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josde #13 josde
#1 Bien que lo están disfrutando.
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Meneacer #4 Meneacer
Aquí bill es (proyecto de) ley. Aunque no está mal traido que el legado de Trump va a ser una "gran y hermosa factura" a pagar entre todos los estadounidenses.
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Dragstat #5 Dragstat
#4 si mejor "proyecto de ley". Lo he cambiado. Gracias.
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Sergio_ftv #7 Sergio_ftv
Madrid ya ha creado un comité en Mar-a-Lago para discernir qué clase de premio, como el del faro de la libertá universá, se merece semejante hazaña, los de Quirón se están frotando las manos.
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obmultimedia #14 obmultimedia
#7 cada vez que leo Mar-a-Lago :-D  media
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
No estaba el DOGE para evitar esto?
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Supercinexin #8 Supercinexin
#3 El Gran y Hermoso DOGE, con el nazi ketaminómano al volante, lo que hizo fue demoler prácticamente toda la Administración Estadounidense por dentro.

Para mayor gloria de los ancaps, de los comunistas antisistemas como yo, y para horror de los estadounidenses que, básicamente, se han convertido en un país tercermundista total, a nivel de las repúblicas bananeras centroamericanas que ayudaron a crear en los 70, pero con portaaviones y billonarios tech. Ya está, esa es la diferencia.

Jajajaja
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obmultimedia #10 obmultimedia
#8 País tercermundista ya lo era desde la época de Reagan, solo que ahora ya se le ha roto completamente las costuras
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#12 Alcalino
#3 El DOGE se inventó para intentar que los pobres pagaran la deuda.

Plan que por supuesto, no podía funcionar.

Los ricos de EEUU tienen que empezar a hacerse el animo que van a ser ellos los que van a pagar la deuda
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Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
Menos mal que pusieron en práctica el DOGE con el ceporro del Melón al mando para ahorrar cuatro perrillas de mierda a costa de la salud y bienestar de millones de ciudadanos. De lo contrario, la pérdida ahora sería insoportable.
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#11 drstrangelove *
#9 Mientras sea en tu moneda, que puedes crear y destruir a placer, y la distribuyas por abajo, para mantener la inflación a raya, no veo el problema.

Otra cosa sería endeudarse en moneda extranjera, eso ya sería más peligroso.
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#2 drstrangelove
Pues mira, pa una cosa buena que hace Trumpetas con el déficit, van y lo critican.

Igual preferirían que lo gastara en más armas.
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elgranpilaf #9 elgranpilaf
#2 Eso es bueno, dejar un déficit de 169 mil millones?
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menéame