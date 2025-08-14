·
11
meneos
48
clics
El presentador Jimmy Kimmel confiesa que ha adquirido la ciudadanía italiana a modo de rechazo por el "mal" gobierno de Trump
El conocido presentador estadounidense ha dicho que ha tomado la decisión porque "lo que está pasando es tan malo como se pensaba que iba a ser"
etiquetas
estados unidos
donald trump
9
2
0
K
126
actualidad
8 comentarios
actualidad
#1
makinavaja
Estos usanos se compran ciudadanías de otros países como quien se compra un coche...
3
K
48
#3
themarquesito
#1
Ten en cuenta que una gran mayoría de estadounidenses son de ascendencia inmigrante relativamente reciente. En el caso de Jimmy Kimmel, su abuelo materno era italiano.
1
K
30
#4
soberao
#1
Luego son los primeros que se quejan de los extranjeros que consiguen la nacionalidad por naturalización.
1
K
25
#7
frg
#1
Si eres hijo o nieto de inmigrantes suele ser muy sencillo conseguir la ciudadanía en algunos países.
1
K
23
#5
username
...y por si acaso, añadió
1
K
24
#6
Donlixo
Viendo la que está cayendo por allí y que cualquier día a su presidente le da por retirarle el pasaporte USA por hacer bromas sobre él es una buena decisión...
1
K
20
#2
encurtido
Tendría mérito ser residente italiano (y pagar los impuestos que se pagan en Italia, parecidos a España).
Tener un pasaporte para no usarlo es de parguelas.
1
K
16
#8
LoboAsustado
Cambiar Trump por Meloni.... a ver , mira que había alternativas
0
K
9
Tener un pasaporte para no usarlo es de parguelas.