Presentaciones de las Asambleas Estudiantiles de la Juventud Trabajadora

La Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) inicia el curso 2025-2026 con la convocatoria de nuevas Asambleas Estudiantiles de la Juventud Trabajadora (AJT) en campus y universidades de todo el Estado español, en respuesta a "un nuevo ciclo de lucha marcado por la extrema violencia contra el pueblo palestino", el auge de discursos reaccionarios y el desmantelamiento de la educación pública.
| etiquetas: universidad , movimiento estudiantil , movimiento socialista
Sin embargo la presentación es "un nuevo ciclo de lucha marcado por la extrema violencia contra el pueblo palestino", que digo yo qué cojones tendrá que ver esto con los problemas de la clase trabajadora...
Que sí, que es un genocidio, todo el mundo sabe que eso… » ver todo el comentario