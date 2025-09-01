Presentaciones de las Asambleas Estudiantiles de la Juventud Trabajadora

La Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) inicia el curso 2025-2026 con la convocatoria de nuevas Asambleas Estudiantiles de la Juventud Trabajadora (AJT) en campus y universidades de todo el Estado español, en respuesta a "un nuevo ciclo de lucha marcado por la extrema violencia contra el pueblo palestino", el auge de discursos reaccionarios y el desmantelamiento de la educación pública.