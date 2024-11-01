·
La premeditada fuga del capitán golpista de Intxaurrondo
Los papeles desclasificados del 23-F revelan que el oficial de la Guardia Civil Gil Sánchez Valiente, destinado en San Sebastián, preparó su salida antes del golpe
actualidad
#1
MiguelDeUnamano
Pues tan Valiente no sería, a ver si era adoptado.
2
K
37
#2
Asimismov
*
#1
pero ... es ... que no es lo mismo ser Valiente con uve mayúscula que valiente con uve minúscula.
1
K
26
#3
eltxoa
*
#1dsfsadsf
0
K
11
