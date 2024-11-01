«Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»

Este martes se ha ejecutado un desahucio en la parte alta de la calle Iturribide, ya en Santutxu. La comitiva judicial y la Policía local se han presentado en la zona sobre las nueve y media de la mañana para desalojar a los jóvenes que llevan un par de años okupando un piso. La expulsión se ha realizado sin incidentes. Lo curioso ha sido la reacción de los vecinos que viven cerca de esta vivienda. Todos prefieren que se queden los okupas antes que volver a convivir con su vecino.