El precio del gas en Europa se desploma un 17% y se sitúa por debajo de los 45 €/MWh

El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se hunde más del 17% en la apertura de este miércoles, hasta los 44,1 €/MWh. A las 8 horas de este miércoles, el gas natural se hundía el 19,6%, hasta los 42,80 euros. De esta manera, el precio del gas se acerca a los 31,6 euros en los que cotizaba el pasado 27 de febrero. Durante este periodo, el precio del gas se ha disparado con fuerza y ha llegado a cotizar en los 72 euros.