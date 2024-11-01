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El precio del gas en Europa se desploma un 17% y se sitúa por debajo de los 45 €/MWh

El precio del gas en Europa se desploma un 17% y se sitúa por debajo de los 45 €/MWh

El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se hunde más del 17% en la apertura de este miércoles, hasta los 44,1 €/MWh. A las 8 horas de este miércoles, el gas natural se hundía el 19,6%, hasta los 42,80 euros. De esta manera, el precio del gas se acerca a los 31,6 euros en los que cotizaba el pasado 27 de febrero. Durante este periodo, el precio del gas se ha disparado con fuerza y ha llegado a cotizar en los 72 euros.

| etiquetas: gas , europa , ttf
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¿¡¡REPSOL!! EH, ESTAS AHÍ?
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menéame