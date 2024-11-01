El pragmático Sir Terry Pratchett [ENG]

Sir Terry murió antes del Brexit y de la elección de Trump; murió antes de que un mundo imperfecto se precipitara en el absurdo (...) Que carezcamos de su humor, su rabia y su capacidad para imaginar un mundo alternativo es una pérdida profunda (...) Todo esto me lleva a reflexionar sobre la crueldad y su corolario necesario: la deshumanización de los demás. Es aquí donde Sir Terry tiene mucho que decir. Porque, como insiste Yaya Ceravieja, el mal comienza cuando dejamos de ver a las personas como personas y empezamos a verlas como objetos