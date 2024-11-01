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El pragmático Sir Terry Pratchett [ENG]

El pragmático Sir Terry Pratchett [ENG]

Sir Terry murió antes del Brexit y de la elección de Trump; murió antes de que un mundo imperfecto se precipitara en el absurdo (...) Que carezcamos de su humor, su rabia y su capacidad para imaginar un mundo alternativo es una pérdida profunda (...) Todo esto me lleva a reflexionar sobre la crueldad y su corolario necesario: la deshumanización de los demás. Es aquí donde Sir Terry tiene mucho que decir. Porque, como insiste Yaya Ceravieja, el mal comienza cuando dejamos de ver a las personas como personas y empezamos a verlas como objetos

| etiquetas: terry pratchett , mundodisco , filosofía , pragmatismo
8 2 0 K 98 cultura
2 comentarios
8 2 0 K 98 cultura
LaMuerte #1 LaMuerte
NO MURIÓ, SOLO CAMBIÓ DE RESIDENCIA PARA EVITAR EL PAPELEO.
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johel #2 johel
#1 El medico le dijo que se podia tomar una ultima copa y decidio tomarsela con la muerte. No se puede desperdiciar la ocasion de hacer un chiste con quien siempre te sonrie.
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menéame