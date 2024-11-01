El PP rechaza comisiones de investigación sobre los incendios en todas las comunidades afectadas

Mañueco y Rueda se limitarán a hablar ante sus parlamentos mientras Feijóo y los suyos tratan de enfocar toda la responsabiidad en el Gobierno central forzando las comparecencias urgentes de varios ministros en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta y pueden controlarlo todo. La dirección del Partido Popular quiere evitar a toda costa que se investigue la gestión de sus presidentes autonómicos ante la ola de incendios que ha afectado principalmente a las comunidades gestionadas por el partido que preside Alberto Núñez Feijóo....
| etiquetas: el pp rechaza , comisiones investigacion , por los incendios
Llevan las de perder y lo saben...
Es como cuando tu marido te pone los cuernos y no le pides explicaciones, no?
Coletas de los muertos en residencias
Únicamente tiene que quedar claro, porque estoy escuchando a muchos que dicen que "los culpables son las CCAA y el gobierno"... Porque dicen de nosequé de que es por la ley de montes y se quedan con el culo roto cuando se enteran que es una lley de Aznar).
Hay que ser sumamente IDIOTA para seguir votando a esta gentuza.
Cagones!