El PP rechaza comisiones de investigación sobre los incendios en todas las comunidades afectadas

El PP rechaza comisiones de investigación sobre los incendios en todas las comunidades afectadas

Mañueco y Rueda se limitarán a hablar ante sus parlamentos mientras Feijóo y los suyos tratan de enfocar toda la responsabiidad en el Gobierno central forzando las comparecencias urgentes de varios ministros en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta y pueden controlarlo todo. La dirección del Partido Popular quiere evitar a toda costa que se investigue la gestión de sus presidentes autonómicos ante la ola de incendios que ha afectado principalmente a las comunidades gestionadas por el partido que preside Alberto Núñez Feijóo....

#7 laruladelnorte
Las comisiones de investigación son formatos delicados: los comparecientes tienen obligación de decir la verdad ante el riesgo de encajar penas de cárcel si no lo hacen, tal y como establece el Código Penal. El presidente castellano y leonés Alfonso Fernández Mañueco y el gallego Alfonso Rueda se limitarán a comparecer ante los plenos de sus parlamentos, donde pueden controlar los tiempos de intervención propios y de la oposición, y evitar responder a las preguntas comprometedoras.

Llevan las de perder y lo saben... :clap:
Sandman #13 Sandman
#10 Y cuando el PP culpaba a Iglesias por las residencias y a la vez votó en contra de su investigación es el meta-Schrödinger.
escuadron #14 escuadron *
#13 No le pidas coherencia al Pp, que no la tiene. Pero no vale rasgarse las vestiduras porque tumban una comisión cuando pasa al revés se justifica.
#17 fremen11
#13 Hombre aquí votaron que no, porque sabían perfectamente que los responsables eran las CCAA
Milmariposas #2 Milmariposas
Y este tipo de mensajes no los descodifican sus votantes?

Es como cuando tu marido te pone los cuernos y no le pides explicaciones, no?
escuadron #10 escuadron
#2 Son las comisiones de investigación de Schrödinger, cuando las piden los buenos y los malos las rechazan, dictadura. Cuando las piden los malos y los buenos las rechazan, es porque es una instrumentalización.
Mikhail #15 Mikhail
#10 Es que a estos, las comisiones sólo les gustan cuando van dentro de sobres... :roll:
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Esto es como cuando echaban la culpa al
Coletas de los muertos en residencias
angelitoMagno #12 angelitoMagno
Pues ahora el gobierno debería machacar día si y día también con este rechazo a investigar lo ocurrido. No puede ser que el gobierno siempre lleve la gestión de los tiempos y los temas.
javibaz #1 javibaz
La derechita cobarde. Hay miedo de que les salpique por dejación de funciones.
#5 TOTEMICO
Es la prueba fehaciente de que son unos sinvergüenzas porque no solo no buscan la verdad sino que nos quieren imponer sus mentiras. ¿De verdad esta caterva de energúmenos incompetentes quieren gobernar España si no es para hundirla?
efectogamonal #20 efectogamonal
Sorpresón {0x1f525}
Imag0 #6 Imag0
La madre que los parió... esto es sostenible?? Pueden denegar justicia a todo el puto país si se les pone en los huevos???
XtrMnIO #18 XtrMnIO *
Es que no hay nada que investigar: los culpables son ellos, y punto.

Únicamente tiene que quedar claro, porque estoy escuchando a muchos que dicen que "los culpables son las CCAA y el gobierno"... Porque dicen de nosequé de que es por la ley de montes y se quedan con el culo roto cuando se enteran que es una lley de Aznar).
mariKarmo #19 mariKarmo *
QUÉ HIJOS DE LA GRAN PUTA. ESTO ES LO QUE LES IMPORTA ESPAÑA.

Hay que ser sumamente IDIOTA para seguir votando a esta gentuza.
#9 PerritaPiloto
Ya se ha dicho por aquí, que van a desfilar por el Senado varios miembros del Gobierno o de España mucho antes que miembros de gobiernos autonómicos por sus respectivos parlamentos.
#16 tierramar
No quieren comisiones de investigación porque no quieren que se investigue nada, y se descubra la corrupción entorno a los incendios; por eso tampoco declararon el nivel 3 para que nadie purgase.
#8 beltraneja
Y sin comisión no se les pueden pedir las cuentas de ¿ cuánto te has gastado de lo q gestionas y se presupuestó? En ese punto estamos?
barcelonauta #11 barcelonauta *
La derechita fascista y cobarde haciendo lo que más le gusta: tirar la piedra y esconder la mano.

Cagones!
#3 xavigo
Porque ha sido mala gestión de Perro Xanxe :troll:
