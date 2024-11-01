El PP rechaza comisiones de investigación sobre los incendios en todas las comunidades afectadas

Mañueco y Rueda se limitarán a hablar ante sus parlamentos mientras Feijóo y los suyos tratan de enfocar toda la responsabiidad en el Gobierno central forzando las comparecencias urgentes de varios ministros en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta y pueden controlarlo todo. La dirección del Partido Popular quiere evitar a toda costa que se investigue la gestión de sus presidentes autonómicos ante la ola de incendios que ha afectado principalmente a las comunidades gestionadas por el partido que preside Alberto Núñez Feijóo....