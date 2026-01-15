edición general
5 meneos
4 clics
El PP fuerza otra comisión de investigación en el Senado sobre la SEPI aún bajo secreto judicial

El PP fuerza otra comisión de investigación en el Senado sobre la SEPI aún bajo secreto judicial

El primer pleno en las Cortes de 2026 volvió sobre las andadas de la política más sucia, se celebró en el Senado, donde el PP disfruta de mayoría absoluta, y se cebó sobre las penurias de la corrupción. El PP convocó así con su poderío de escaños a las vicepresidentas primera, María Jesús Montero, y tercera, Sara Aagesen, para exigirles responsabilidades políticas por casos que se investigan relacionados con la SEPI, la potente Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y logró aprobar con su mayoría absoluta, UPN y Vox otra comisión

| etiquetas: pp , senado , comisiones , circo , politica , nacional
5 0 0 K 59 politica
3 comentarios
5 0 0 K 59 politica
pepel #1 pepel
Ayusooo, que con tanta comisión no tenemos tiempo de hablar de la fruta.
0 K 19
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
IMPORTANTE: en el senado se cobra dinero extra por estar en una comisión.

Que la farlopa y las furcias no se pagan solas...
0 K 11
yoma #3 yoma
¿Y cuando prescindimos del Senado? Total, para lo que vale...
0 K 11

menéame