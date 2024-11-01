edición general
El PP evita calificar de “genocidio” la destrucción israelí de Gaza y ataca a Sánchez: “Hamás le aplaude”

El PP evita calificar de "genocidio" la destrucción israelí de Gaza y ataca a Sánchez: "Hamás le aplaude"

Feijóo critica "lo que está haciendo" el Gobierno de Netanyahu "con la población civil" palestina, Gamarra ignora las resoluciones de la Corte Penal Internacional, mientras Ayuso y Almeida defienden expresamente a Israel y acusan de "etarras" y "antisemitas" a los manifestantes propalestinos.

comentarios
Comentarios destacados:        
Graffin
La superioridad moral de la izquierda.
Es que estos miserables lo ponen facilísimo.
7
Hollywoodlandia
#5 superioridad moral  media
0
XtrMnIO
La derecha siempre sorprendiendo por su ruindad y mezquindad.
5
laruladelnorte
El último que se ha pronunciado en este sentido ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien durante el Pleno sobre el Estado de la Ciudad negó que esté sucediendo un genocidio porque ya pasó en otro momento de la historia: “Para mí no hay un genocidio en Gaza (...) porque genocidio fue el del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial”.

Escoria humana él y todos los que niegan esa masacre.
5
pitercio
#6
- Que arda el Amazonas antes que Notredame.
- No sabremos gobernar, pero somos fascistas.
- No es genocidio porque los salvajes asesinos tienen heredada la franquicia.

Oyendo estas mierdas se te queda cara de polla.
1
Dene
Por que a la derechuza le cuesta taaaanto ponerse en el lado de la defensa de los derechos humanos para todos?
2
Hollywoodlandia
#8 para todos?  media
0
Dene
#12 para todos. incluidos los que están ocupando tierras que no son suyas. no vengas a enmierdar, por favor
1
Hollywoodlandia
#14 al menos tu no dices que se secuestro a sí misma..... Algo es algo.
0
Dene
#20 no tengo información al respecto de quien es la gente de esa foto, ni de donde han salido,etc. pero como veo por donde vas, ya te digo que los derechos humanos son innegociables para todos y eso es algo que a la derecha de este pais no le entra en la cabeza.
E, independientemente de que algunas personas cometan delitos, eso no justifica la masacre de todo un pueblo.
Si no estás de acuerdo con eso que es tan básico, no se qué hago perdiendo el tiempo con esta conversación.
0
Hollywoodlandia
#22 te lo digo yo, algunos fueron asesiinados por hamas, otros fueron secuestrados y recuperados y otros creo que ya han muerto
0
Dene
#23 deja de adisinar el diccionario y pasa un rato de mi, vale?
0
Hollywoodlandia
#25 me alegro, siempre puedes ignorarme (por favor)
0
Dr.Who
#18 ya se ve ya tu rigor... inexistente.

como ya te he explicado: game over.
1
mariKarmo
Panda de hijos de puta.
0
Dr.Who
David Hatchwell está detrás de la pelela y el pelelo

www.instagram.com/reel/DMq1xyFCprj/

Tengamos claro en manos de quiénes se pone al gobierno votando a esta gentuza, y que tomen nota los de la banderita antes de que el Spain first, se convierta sin ambajes y disimulo en sionismo first.
0
MoñecoTeDrapo
Hasta ayer había consenso en que era un genocidio. La deslealtad institucional como arma política.
0
Robus
Que te aplauda un terrorista no significa que tu seas un terrorista, sino que lo que condenas es peor que el terrorismo en sí.
0
BastardWolf
A la cerda de Ayuso se la recordará hasta tiempo despues de su muerte por los fallecimientos de ancianos durante el Covid y por sus fotos sosteniendo la bandera de Israel mientras nos llama filoetarras y antisemitas a los que alzamos la voz ante tal horror que nos ha tocado presenciar
2
Entresijos
#7 Isabel Diaz Ayuso ha matado más que ETA ¿Como no va a estar del lado de los genocidas?
5
Jaime131
Al PP "Jamás le aplaude".
0
Beticom
Hay asuntos donde puede haber discrepancias entre lo que puede haber diferencias entre lo que pueda pensar una persona de derechas y uno de izquierdas, pero el apoyo a Israel por parte de algunos dirigentes de derechas roza la psicopatía, si no debería haber discrepancias, y pienso que le pasará factura.
0
Olepoint
Clásico pensamiento fascista, o estás conmigo o contra mí. El mundo no es blanco o negro, es gris.
0
Amperobonus
Estan los tontopollas del PP para decir nada :troll:
0
Hollywoodlandia
Pero hamas le aplaude?  media
0
Dr.Who
#10 por lo visto esa chavala salió volando a través la luna de un coche tras un ataque con misiles de un helicoptero cobra israelí directo a coches con rehenes dentro (ver la foto adjunta)

Directiva Hannibal la llaman en el Zionistisches Reich, probablemente gentecilla cínica como tú la conoce bien.

Luego está la doctrina Hasbará que es la que seguís tú y el resto de sectarios cibersionitos del Propaganda Abteilung que pululan por inernet haciendo asrosurfing sionazi.

No obsante que tengas buen día y ganes muchos shekels por comentario. El régimen sionista agradece tus servícios Kamarada.´ :-D

No engañáis a nadie con una capacidad crítica mínima ya. Game Over :-/  media
0
Hollywoodlandia
#17 si, si conozco la verdad. Se la realidad, de que Israel es hamas, hamas y ataca a Israel, pero como Israel es hamas también se ataca a sí mismo, para poder atacar Gaza, cuyo gobierno es hamas que es Israel que se ataca a sí mismo para atacarse a sí mismo en Gaza.
El mejor plan creado por el homo sapiens sapiens.
Sin embargo, no to cierto desprecio a unas víctimas, teniendo en cuenta que habláis de derechos humanos. Claro, claro salió volando, como no de un misil de Israel que son los muy…   » ver todo el comentario
0

