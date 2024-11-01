El PP evita calificar de “genocidio” la destrucción israelí de Gaza y ataca a Sánchez: “Hamás le aplaude”

Feijóo critica "lo que está haciendo" el Gobierno de Netanyahu "con la población civil" palestina, Gamarra ignora las resoluciones de la Corte Penal Internacional, mientras Ayuso y Almeida defienden expresamente a Israel y acusan de "etarras" y "antisemitas" a los manifestantes propalestinos.
Es que estos miserables lo ponen facilísimo.
Escoria humana él y todos los que niegan esa masacre.
- Que arda el Amazonas antes que Notredame.
- No sabremos gobernar, pero somos fascistas.
- No es genocidio porque los salvajes asesinos tienen heredada la franquicia.
Oyendo estas mierdas se te queda cara de polla.
E, independientemente de que algunas personas cometan delitos, eso no justifica la masacre de todo un pueblo.
Si no estás de acuerdo con eso que es tan básico, no se qué hago perdiendo el tiempo con esta conversación.
como ya te he explicado: game over.
Tengamos claro en manos de quiénes se pone al gobierno votando a esta gentuza, y que tomen nota los de la banderita antes de que el Spain first, se convierta sin ambajes y disimulo en sionismo first.
Directiva Hannibal la llaman en el Zionistisches Reich, probablemente gentecilla cínica como tú la conoce bien.
Luego está la doctrina Hasbará que es la que seguís tú y el resto de sectarios cibersionitos del Propaganda Abteilung que pululan por inernet haciendo asrosurfing sionazi.
No obsante que tengas buen día y ganes muchos shekels por comentario. El régimen sionista agradece tus servícios Kamarada.´
No engañáis a nadie con una capacidad crítica mínima ya. Game Over
El mejor plan creado por el homo sapiens sapiens.
Sin embargo, no to cierto desprecio a unas víctimas, teniendo en cuenta que habláis de derechos humanos. Claro, claro salió volando, como no de un misil de Israel que son los muy… » ver todo el comentario