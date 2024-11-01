El PP encoge la sanidad gallega y lo llama reorganización

a decisión de dejar sin apertura sabatina a al menos una veintena de centros de salud no cae del cielo ni responde a una urgencia puntual. Es el resultado de una política sanitaria sostenida en el tiempo por el Partido Popular en la Xunta de Galicia. Una política que ha ido acostumbrando a la ciudadanía a perder servicios, recorrer más kilómetros, esperar más días y escuchar, cada vez que protesta, que todo forma parte de una supuesta modernización. No lo es. Es un repliegue.
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El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció esta mañana, en el Pleno del Parlamento, que la Xunta presentará antes del verano una reforma destinada a actualizar el modelo de atención primaria para adaptarlo a las necesidades actuales de la asistencia, teniendo en cuenta tanto a pacientes como a profesionales.
Y por lo visto esto es una ventaja...¡hai que ter collóns!