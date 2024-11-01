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El PP encoge la sanidad gallega y lo llama reorganización

El PP encoge la sanidad gallega y lo llama reorganización

a decisión de dejar sin apertura sabatina a al menos una veintena de centros de salud no cae del cielo ni responde a una urgencia puntual. Es el resultado de una política sanitaria sostenida en el tiempo por el Partido Popular en la Xunta de Galicia. Una política que ha ido acostumbrando a la ciudadanía a perder servicios, recorrer más kilómetros, esperar más días y escuchar, cada vez que protesta, que todo forma parte de una supuesta modernización. No lo es. Es un repliegue.

| etiquetas: sanidad , galicia , pp , recortes
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3 comentarios
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jonolulu #2 jonolulu
Yo lo llamo trilerismo
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#3 laruladelnorte
Santiago de Compostela, 10 de febrero de 2026
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció esta mañana, en el Pleno del Parlamento, que la Xunta presentará antes del verano una reforma destinada a actualizar el modelo de atención primaria para adaptarlo a las necesidades actuales de la asistencia, teniendo en cuenta tanto a pacientes como a profesionales.

Y por lo visto esto es una ventaja...¡hai que ter collóns! :wall:
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#1 PerritaPiloto
Si reorganización es, y también una reducción.
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menéame