El PP se compromete a elevar gasto en defensa al 5%

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado que si su partido gobernara España cumpliría con el compromiso de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, como suscribieron los Estados de la OTAN el pasado mes de junio. La dirigente popular ha realizado estas declaraciones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya sugerido expulsar a España de la Alianza Atlántica por negarse a ese incremento.
| etiquetas: pp , compromete , elevar , gasto , defensa , 5%
Bravo Pedrito, jugada maestra, campeón, llevo advirtiendo de esto desde que se te ocurrió tan "brillante" plan
No y encima todos sus prosélitos seguirán aplaudiendo con las orejas oye
Supongo que eso solo lo votarán subnormales, aunque sean legión.
No nos hagamos "los engañaos" por vigésima vez...
¿Ahorrando en eso para gastar el 5% en la industria militar de Trump e israel?
Pero Sánchez ha firmado
Cuanto más lejos estemos mejor.
Haber si con suerte hay una nueva política en Francia. Confío y deseo una ue fuerte e independientemente. Que es lo último que quiere el agente naranja.