El PP se compromete a elevar gasto en defensa al 5%

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado que si su partido gobernara España cumpliría con el compromiso de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, como suscribieron los Estados de la OTAN el pasado mes de junio. La dirigente popular ha realizado estas declaraciones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya sugerido expulsar a España de la Alianza Atlántica por negarse a ese incremento.