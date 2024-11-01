edición general
El PP se compromete a elevar gasto en defensa al 5%

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado que si su partido gobernara España cumpliría con el compromiso de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, como suscribieron los Estados de la OTAN el pasado mes de junio. La dirigente popular ha realizado estas declaraciones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya sugerido expulsar a España de la Alianza Atlántica por negarse a ese incremento.

Harkon #1 Harkon *
Obviamente como firmó Sánchez, luego nos dirán que a ellos no les pidan responsabilidades y que se las pidamos a Sánchez, que para eso firmó lo que firmó.

Bravo Pedrito, jugada maestra, campeón, llevo advirtiendo de esto desde que se te ocurrió tan "brillante" plan

No y encima todos sus prosélitos seguirán aplaudiendo con las orejas oye
5 K 85
ewok #15 ewok
#11 #1 ¿Ha firmado pero Trump dice que quiere echar a España de la OTAN? ¿Cómo va eso?
0 K 15
JackNorte #4 JackNorte
Como le gusta al pp una traicion al pais. No se pierde una oportunidad.
5 K 59
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Así que van a gastarse la pasta del contribuyente en pagar un chantaje.

Supongo que eso solo lo votarán subnormales, aunque sean legión.
3 K 45
calde #5 calde
#3 Se olvidaron de decir en qué van a recortar para pagar el 5% en defensa, y qué van a comprar exactamente con ese dinero...
0 K 11
tetepepe #6 tetepepe
#3 Por desgracia no hay una legión, hay un ejército entero de subnormales que lo votarán.
1 K 16
yoma #2 yoma *
Lo que no se compromete es a decir de dónde va a recortar para conseguir ese dinero. Estos son de prometer y prometer hasta meter, y una vez metido nada de lo prometido.
2 K 39
sotillo #7 sotillo
#2 Sueldos de funcionarios, pensiones, privatizaciones, recortes de lo público…. En fin todo lo que hace disfrutar a sus votantes
1 K 26
yoma #8 yoma
#7 Pues precisamente siempre se ha dicho que los funcionarios es el saco de votos del PP. No creo que se atrevan a tocar el sueldo de estos. Y otro saco de votos importante son los jubilados.
1 K 26
sotillo #16 sotillo
#8 Como si fuera la primera vez, menuda hostia les dio el Montoro mientras el y sus amigos se lo llevaban a espuertas
0 K 11
#12 chavi
#2 Adivina ....

No nos hagamos "los engañaos" por vigésima vez...
0 K 12
capitan__nemo #14 capitan__nemo
¿Como van las listas de espera y los tiempos de espera de los cribados de mamografias?
¿Ahorrando en eso para gastar el 5% en la industria militar de Trump e israel?
1 K 20
security_incident #17 security_incident
Madre mía qué subnormales. Otra vez han caído en la trampa de Sánchez. Por qué se empeñan en hacerle la campaña a Sánchez? Es qué no quieren robar más?
0 K 19
#11 chavi
Excelente razón para no votarles.

Pero Sánchez ha firmado
0 K 12
#9 davidvsgoliat
Patriotas al servicio de USA
0 K 11
#13 Katos
pero el pp no gobierna, lo sabes no?.. Advertir de qué?
0 K 9
#10 lluissubi *
Trump y eeuuu son lo peor.
Cuanto más lejos estemos mejor.
Haber si con suerte hay una nueva política en Francia. Confío y deseo una ue fuerte e independientemente. Que es lo último que quiere el agente naranja.
0 K 8

