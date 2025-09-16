El PP acusa a Sánchez de "usar electoralmente el sufrimiento de los gazatíes": "No es un aliado, es un aprovechado"

El PP afirma que no le compete a la ONU determinar si hay un genocidio en Gaza. El PP ha cargado este martes contra el "tacticismo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "usar electoralmente el sufrimiento de los gazatíes" para "tapar" la corrupción. También, contra la "hipocresía" del Ejecutivo por pedir la exclusión de Israel de Eurovisión o de la Vuelta pero mantener a España en el Mundial de Atletismo de Tokio. A su juicio, Sánchez "no es un aliado, es un aprovechado" que usa a las víctima de la masacre en Gaza..