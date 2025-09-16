edición general
15 meneos
11 clics
El PP acusa a Sánchez de "usar electoralmente el sufrimiento de los gazatíes": "No es un aliado, es un aprovechado"

El PP acusa a Sánchez de "usar electoralmente el sufrimiento de los gazatíes": "No es un aliado, es un aprovechado"

El PP afirma que no le compete a la ONU determinar si hay un genocidio en Gaza. El PP ha cargado este martes contra el "tacticismo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "usar electoralmente el sufrimiento de los gazatíes" para "tapar" la corrupción. También, contra la "hipocresía" del Ejecutivo por pedir la exclusión de Israel de Eurovisión o de la Vuelta pero mantener a España en el Mundial de Atletismo de Tokio. A su juicio, Sánchez "no es un aliado, es un aprovechado" que usa a las víctima de la masacre en Gaza..

| etiquetas: el pp acusa , a presidente sanchez , usar eletoralmente a los gazatíes
14 1 0 K 155 politica
26 comentarios
14 1 0 K 155 politica
Comentarios destacados:      
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
El PP acusa al perro de utilizar electoralmente a Palestina mientras utiliza estas declaraciones electoralmente para socavar al gobierno.

De coña.
4 K 66
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos
El PP afirma que no le compete a la ONU determinar si hay un genocidio en Gaza.

Sin embargo a ellos si les compete, porque no paran de decir que no lo hay.
4 K 62
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues *
Negacionistas del genocidio dando lecciones. Cosas veredes.
3 K 46
#4 joseclc
Que asco de partidos politicos tenemos en España.
2 K 34
#9 gutt
#4 llámalos garrapatas
0 K 12
#22 joseclc
#9 Cualquier nombre peyorativo les vale. Lo triste es que hay gente que les vota y aplaude con las orejas lo que dicen y hacen.
0 K 9
skaworld #10 skaworld *
Es que lo del PSOE es una verguenza, no van los muy rastreros, y hacen algo de puto sentido común para quedar como los buenos?

Amos asi es fácil, van a lo seguro, lo jodido es apoyar las locuras más peregrinas en contra de los principios éticos más basicos y aún así mantener la cara dura, que parece que nadie nos lo valora pero eh, ahi estamos nosotros, representando lo más indigno del país escondiendo la patita y sin dar la cara y de paso pues nos llevamos unos séquels. Y eso es política con huevos. Huevos gordos como sandias
2 K 26
#17 Javiersoler
#10 cuando les interesa.
1 K 18
mmlv #12 mmlv
Como ellos lo hacían con las víctimas de ETA creen que los demás son igual de rastreros, cree el ladrón...
0 K 20
#19 Javiersoler
#12 "Como ellos lo hacían con las víctimas de ETA"

Por lo menos lo reconoces
0 K 6
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El PP acusa, jajajajajajajaja y que a la ONU no le compete si se esta cometiendo genocidio, les competerá a ellos que no reconocen nada de lo que esta pasando allí.
0 K 20
#24 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 La condena dentro de 10 años por genocidio, tras aniquilar a los palestinos.
Las declaraciones del PP --> "pues yo no veo que nadie proteste"

images.hive.blog/DQmNn5JtjBuE8zuy9nMmi75UJFUCaXchohQQckqHgugEF2e/2.jpg
0 K 15
#6 tierramar *
El PP se ha situado contra las protestas por el genocidio palestino, porque le conviene electoralmente: Los votos de la comunidad latino-judía diariojudio.com/opinion/de-un-judaismo-sefaradi-hacia-un-judaismo-espa
0 K 19
calde #11 calde *
#6 No, es por ideología-dinero. La ideología de la extrema derecha. Aún decían hoy que según un estudio del instituto Juan Sebastián el Cano, la mayoría de votantes del PP está de acuerdo con que es un genocidio.

La labor del PP es hacer pensar a sus votantes que tienen razón y que el gobierno de izquierdas siempre mal.
2 K 39
#14 tierramar *
#11 Si, y en eso tienes razón, las religiones tienen mucho peso, el PP saca mucho partido de las religiones: a los católicos les cuentan que es un genocidio, a los evangelistas que quieren la paz y que están con los 2 bandos; a los judios sefardíes que están con ellos. El PP sabe que las religiones llevan a actos de fé ciegos (como votar a un partido que perjudica tus intereses, como conservar la sanidad publica); que es lo que le PP necesita para seguir en el poder
0 K 19
pepel #18 pepel *
Es el puto PP el que usa el genocidio de Netanyahu para su labor de acoso y derribo que quien le dejó "no gobernar porque no quiere".

De verdad, que cansino.
0 K 18
#7 Chuache_cientifico
¿Ahora es un aprovechado? ¿Pero no era que no había genocidio, según le parecía a Car apoya? Y si tanto se aprovecha, ¿porqué no lo aprovecháis vosotros, sacos de estiercol?

Hay un puto genocidio en Gaza, pero todo es intentar que miremos al dedo.
1 K 17
Kantinero #20 Kantinero
Hay que reconocerles que el PP de muertos sabe mucho.
0 K 12
calde #8 calde
El PP dice muchas tonterías. Es más fácil no falta voz y centrarse en cosas más importantes.
0 K 10
#15 daniMate
Mira, al menos el PP ya reconoce el sufrimiento de la gente de Gaza y que apoyar a Gaza es una causa justa

Ya que lo que critica es que Sánchez saque provecho de algo tan obvio como apoyar a Gaza

De todas maneras, si el PSOE saca provecho de apoyar una causa justa, es porque el PP no apoya dicha causa


Ante un genocidio tal claro no deberia haber fisuras entre cualquiera criado en Europa en los valores de los Derechos Humanos . Pero bueno, ya sabemos que a PP esos derechos le parecen de comunistas
0 K 10
SerVicius #21 SerVicius
A quien niegue el genocidio: ¿Considerais que la posición de PS/PSOE es gratuita o electoralista? Como hacer un minuto de silencio, bonito a la par de inutil ¿o más bien esto si que tiene o puede tener un coste político? En el fondo es enfrentarse a la opinion mayoritaria (es decir, a los USA e Israel) y eso suele tener un precio. ¿o no?
0 K 7
Metabarón #13 Metabarón
VeneSuelaaaa!!!
0 K 7
#25 AlexGuevara
Claro, no son tan idiotas como vosotros que apoyais descaradamente un genocidio

¿Qué no aprendisteis nada de la guerra de Irak?
0 K 7
#26 Almirantecaraculo
Acabáramos! Qué ellos defienden el genocidio no por electoralismo si no por maldad pura y dura.
0 K 7
#16 Javiersoler
Y lo hace.
0 K 6
#23 higlewit
Normalmente el PP dice gilipolleces, pero esta vez acierta.
0 K 6

menéame