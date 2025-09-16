El PP acusa a Sánchez de "usar electoralmente el sufrimiento de los gazatíes": "No es un aliado, es un aprovechado"

El PP afirma que no le compete a la ONU determinar si hay un genocidio en Gaza. El PP ha cargado este martes contra el "tacticismo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "usar electoralmente el sufrimiento de los gazatíes" para "tapar" la corrupción. También, contra la "hipocresía" del Ejecutivo por pedir la exclusión de Israel de Eurovisión o de la Vuelta pero mantener a España en el Mundial de Atletismo de Tokio. A su juicio, Sánchez "no es un aliado, es un aprovechado" que usa a las víctima de la masacre en Gaza..
De coña.
Sin embargo a ellos si les compete, porque no paran de decir que no lo hay.
Amos asi es fácil, van a lo seguro, lo jodido es apoyar las locuras más peregrinas en contra de los principios éticos más basicos y aún así mantener la cara dura, que parece que nadie nos lo valora pero eh, ahi estamos nosotros, representando lo más indigno del país escondiendo la patita y sin dar la cara y de paso pues nos llevamos unos séquels. Y eso es política con huevos. Huevos gordos como sandias
Por lo menos lo reconoces
Las declaraciones del PP --> "pues yo no veo que nadie proteste"
La labor del PP es hacer pensar a sus votantes que tienen razón y que el gobierno de izquierdas siempre mal.
De verdad, que cansino.
Hay un puto genocidio en Gaza, pero todo es intentar que miremos al dedo.
Ya que lo que critica es que Sánchez saque provecho de algo tan obvio como apoyar a Gaza
De todas maneras, si el PSOE saca provecho de apoyar una causa justa, es porque el PP no apoya dicha causa
Ante un genocidio tal claro no deberia haber fisuras entre cualquiera criado en Europa en los valores de los Derechos Humanos . Pero bueno, ya sabemos que a PP esos derechos le parecen de comunistas
¿Qué no aprendisteis nada de la guerra de Irak?