El portavoz de Vox en Aragón mantuvo dietas altas incongruentes hasta 2025

Arranz cobró 14.737 euros el año pasado, una cifra que solo encaja con una combinación de tarifas entre Monzón y Zaragoza, lo que sugiere un cambio forzado a mitad de año; ni él ni Vox dan explicaciones.

