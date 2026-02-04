·
El portavoz de Vox en Aragón mantuvo dietas altas incongruentes hasta 2025
Arranz cobró 14.737 euros el año pasado, una cifra que solo encaja con una combinación de tarifas entre Monzón y Zaragoza, lo que sugiere un cambio forzado a mitad de año; ni él ni Vox dan explicaciones.
|
etiquetas
:
vox
,
aragón
,
dietas
,
zaragoza
5
0
0
K
47
politica
1 comentarios
#1
DeDeRechasYOle
*
Ha llegado la campaña electoral a Meneame, no se corten
¿Agregador de noticias? No! , tablón de anuncios
0
K
6
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
¿Agregador de noticias? No! , tablón de anuncios