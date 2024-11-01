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¿Porqué Estados Unidos atacó Irán?

Vídeo de Antropología en la sombra sobre los motivos de EEUU para el ataque. Impactos en la economía China, los BRICS, el acceso a los recursos y los motivos del secuestro de Maduro.

| etiquetas: gusano , irán , guerra , recursos
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3 comentarios
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#1 Leclercia_adecarboxylata
- Por los archivos de Epstein.
- Porque lo de Venezuela sentó un precedente y hubo exceso de confianza.
- Porque saben que no tienen la bomba nuclear.
- Porque están a chorrocientos mil kilómetros y no pueden sufrir un contraataque.
- Porque esperaban generar conflicto interno.
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
#1 POR DINERO!!
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angeloso #3 angeloso
Porque hace 30 años un narcisista patológico violó a niñas.
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menéame