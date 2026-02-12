Porcentaje del gasto de los consumidores estadounidenses, por grupo de edad [EN]  

Aproximadamente el 30% de los estadounidenses tenían 55 años o más en 2024; hace dos décadas, representaban menos de una cuarta parte de la población. Más del 70% de toda la riqueza del país está en manos de mayores de 55 años, según datos de la Reserva Federal. Y más del 45% del gasto de los consumidores contribuyentes corresponde a personas mayores de 55 años, en comparación con menos del 40% en 2020, según datos federales. Artículo: www.axios.com/2026/02/12/jobs-report-health-care-boomers
Está en manos de 100 personas mayores de 55. El resto estan igual de tiesos que los menores de 55.
Los 50 más ricos de EEUU poseen la misma cantidad de dinero que la mitad de los ciudadanos
