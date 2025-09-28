edición general
1 meneos
9 clics

Polonia inicia maniobras "preventivas" por los ataques rusos

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha informado a primera hora de este domingo de que se han desplegado cazas y se han activado sistemas de defensa aérea como medida "preventiva", tras el ataque aéreo masivo de Rusia contra territorio ucraniano, a fin de "garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y proteger a la población".

| etiquetas: polonia , rusia , guerra
1 0 0 K 16 actualidad
5 comentarios
1 0 0 K 16 actualidad
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Polanski y el Ardor
1 K 25
WcPC #4 WcPC
#3 ¿La OTAN?
Supongo que quieres decir OTAN
0 K 12
WcPC #1 WcPC *
¿Medidas preventivas por ataques sobre Ucrania?
¿Eso significa atacar a quien ataque a Ucrania?
Eso es entrar en el conflicto, directamente, sin ambigüedades.
0 K 12
Andreham #3 Andreham
#1 Nah, es gastar dinero del contribuyente y remover un poco el miedo nacional para que no se pregunten qué está haciendo mal el gobierno o la economía y entre más fácil pagar el 5% de la ONU.
0 K 8
#5 arreglenenlacemagico
#1 si lo lees sabras que se va a hacer
0 K 7

menéame