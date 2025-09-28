Polonia inicia maniobras "preventivas" por los ataques rusos

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha informado a primera hora de este domingo de que se han desplegado cazas y se han activado sistemas de defensa aérea como medida "preventiva", tras el ataque aéreo masivo de Rusia contra territorio ucraniano, a fin de "garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y proteger a la población".
Supongo que quieres decir OTAN
¿Eso significa atacar a quien ataque a Ucrania?
Eso es entrar en el conflicto, directamente, sin ambigüedades.