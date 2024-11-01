Un político alemán proisraelí está siendo criticado por recibir un trato especial por parte del tribunal en un caso de abuso sexual infantil [eng]

Un tribunal alemán decidió no celebrar un juicio público en un caso de abuso sexual infantil que involucra al ex político del Bundestag vinculado a Israel, Hartmut Ebbing, optando en cambio por una orden penal, un procedimiento acelerado que evita una audiencia pública y limita drásticamente el escrutinio. Ebbing solicitó el proceso acelerado, citando su "modesta prominencia" en Berlín y argumentando que un juicio público podría dañar su posición como tesorero de la Sociedad Germano-Israelí, DIG. También afirmó que publicar acusaciones dañaría