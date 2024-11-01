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Un político alemán proisraelí está siendo criticado por recibir un trato especial por parte del tribunal en un caso de abuso sexual infantil [eng]

Un tribunal alemán decidió no celebrar un juicio público en un caso de abuso sexual infantil que involucra al ex político del Bundestag vinculado a Israel, Hartmut Ebbing, optando en cambio por una orden penal, un procedimiento acelerado que evita una audiencia pública y limita drásticamente el escrutinio. Ebbing solicitó el proceso acelerado, citando su "modesta prominencia" en Berlín y argumentando que un juicio público podría dañar su posición como tesorero de la Sociedad Germano-Israelí, DIG. También afirmó que publicar acusaciones dañaría

| etiquetas: geoestrategia , libertad , independencia , soberanía , ocupación
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3 comentarios
14 3 0 K 150 actualidad
#1 Zamarro
Tiene el perfil justo para ser visitante de la Isla del amigo de Trump.
Casi todos los que defienden a los Judios terminan teniendo problemas con la justicia por cosas con menores. Parece mas un modus operandi, que una casualidad.
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Cuñado #3 Cuñado
No deja de ser curioso que ahora que salen noticias todos los días sobre grupos de gente poderosa y depravada que conspira para dominar el mundo, los programas de Ikerjiménezes y basura semejante hayan dejado de hablar sobre grupos de gente poderosa y depravada que conspira para dominar el mundo... :tinfoil:
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Malinke #2 Malinke
Esa disculpa valdría para cualquier persona. Cualquier persona en su caso, va a quedar señalada por lo que hizo. A no ser que quieran librarlo por ser un personaje prominente ( no entiendo lo de modesta promonencia) o proisraelí, pero no creo que la justicia deba tener eso en cuenta.
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menéame