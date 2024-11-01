Las políticas migratorias de Trump afectan a los jugadores africanos: deberán pagar hasta 15 mil dólares para disputar el Mundial

Como anunció el Departamento de Estado, el próximo 2 de abril entrará en efecto la amplicación del programa de fianzas para visado, el cual afectará a visitantes de 50 países entre los cuales se encuentran Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez; clasificados al Mundial.
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No me oirám, pero ojalá que no fuera ninguno de esos países, ni ninguno de los que pretendieran que fueran a ocupar ese puesto.
Aparte de no discriminación en los hoteles ni insultos por parte del público, y aunque es cierto que Hitler solo saludó a la delegación alemana, cuando Owens paso cerca del palco Hitler le saludo con la mano. Al volver USA no solo no se le invitó a la casa blanca a pesar de ser una tradición, Roosvelt estaba preocupado con el voto surista sino que a la fiesta homenaje en NY tuvo que entrar por la puerta de servicio.
Pero la propaganda mira que lo usó como ejemplo del espiritu libre norteamericano. (Que triste comparar cualquier gobierno con los nazis pero asi son las cosas)