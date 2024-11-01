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Las políticas migratorias de Trump afectan a los jugadores africanos: deberán pagar hasta 15 mil dólares para disputar el Mundial

Las políticas migratorias de Trump afectan a los jugadores africanos: deberán pagar hasta 15 mil dólares para disputar el Mundial

Como anunció el Departamento de Estado, el próximo 2 de abril entrará en efecto la amplicación del programa de fianzas para visado, el cual afectará a visitantes de 50 países entre los cuales se encuentran Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez; clasificados al Mundial.

| etiquetas: mundial , futbol , eeuu , fianza , jugadores , africanos
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8 comentarios
11 2 0 K 130 politica
vicus. #1 vicus.
El peor mundial de fútbol posible, darselo a EE.UU, una ciénaga de racismo , xenofobia y desvergüenza. Pero bueno, que podemos esperar de los paniaguados, lametraserillso y abrazafarolas, del buen comer y mejor beber de los dirigentes de la FIFA.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 mira que el nivel con los muertos en la construcción, los DDHH, y tener que jugar en enero en el mundial Qatar habían dejado el listón bajo
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placeres #6 placeres
#1 ¿Peor que Qatar o Rusia? o en el futuro Arabia Saudita.. USA esta convirtiendo en un estercolero pero el mundo esta lleno de países bastante peores... por ahora
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Malinke #7 Malinke
#6 si me dices que va a pedir dinero a deportistas por pertenecer a África, fufbolísticamente y deportivamente, sí, el peor mundial y la peor competición deportiva, con mucho.

No me oirám, pero ojalá que no fuera ninguno de esos países, ni ninguno de los que pretendieran que fueran a ocupar ese puesto.
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acido303 #3 acido303
Vaya panorama, el mundial cada vez se parece más a las olimpiadas del 36!
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vicus. #4 vicus.
#3 Los nazis en las olimpiadas de Berlín no se atrevieron a tanto.
1 K 32
placeres #5 placeres *
#3 Ni de broma, los nazis fueron bastante más educados y formales.

Aparte de no discriminación en los hoteles ni insultos por parte del público, y aunque es cierto que Hitler solo saludó a la delegación alemana, cuando Owens paso cerca del palco Hitler le saludo con la mano. Al volver USA no solo no se le invitó a la casa blanca a pesar de ser una tradición, Roosvelt estaba preocupado con el voto surista sino que a la fiesta homenaje en NY tuvo que entrar por la puerta de servicio.

Pero la propaganda mira que lo usó como ejemplo del espiritu libre norteamericano. (Que triste comparar cualquier gobierno con los nazis pero asi son las cosas)
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#8 solojavi
Pues que lo pague la FIFA que es quien decidió llevar allí el esperpentaculo furbolistiquistico. Desde luego, si la FIFA no lo paga los países no deberían asistir, seguro que los espectadores están encantados de ver partidos sin uno o dos de los equipos en el campo.
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menéame