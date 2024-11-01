·
¿Qué es la política del ODIO? Cómo la DERECHA GLOBAL MANIPULA al políticamente IGNORANTE
Te explicamos con dibujos animados y de forma divertida qué es la política del ODIO y como la extrema derecha global la utiliza para manipular a la gente políticamente desinformada
#1
haprendiz
#0
Ya ha salido por aquí, en portada, además:
5
K
81
#2
Findeton
#1
Y además la extrema izquierda también genera odio. Por ejemplo festejan el asesinato a sangre fría (caso Luigi).
1
K
20
#3
Carme
»
ver comentario
#6
Pertinax
*
#3
@admin
, atentos al aprobetxategi este
recién registrado
. No hay más que leer su bio insultando a todo el mundo para saber que tiene aquí menos futuro que los cederrones.
1
K
30
#4
haprendiz
#2
Hoy para cenar me he hecho un par de quesadillas de queso de cabra y pimientos del piquillo. Estaban de vicio, tú.
1
K
14
#5
azathothruna
Mi abuelo decia
No te acerques a esos que van a mitines politicos, son peores que las believers (si, vivio para ver el horror de justin bieber)
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
No te acerques a esos que van a mitines politicos, son peores que las believers (si, vivio para ver el horror de justin bieber)