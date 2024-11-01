edición general
¿Qué es la política del ODIO? Cómo la DERECHA GLOBAL MANIPULA al políticamente IGNORANTE

¿Qué es la política del ODIO? Cómo la DERECHA GLOBAL MANIPULA al políticamente IGNORANTE  

Te explicamos con dibujos animados y de forma divertida qué es la política del ODIO y como la extrema derecha global la utiliza para manipular a la gente políticamente desinformada

Findeton
#1 Y además la extrema izquierda también genera odio. Por ejemplo festejan el asesinato a sangre fría (caso Luigi).
Pertinax
#3 @admin, atentos al aprobetxategi este recién registrado. No hay más que leer su bio insultando a todo el mundo para saber que tiene aquí menos futuro que los cederrones.  media
haprendiz
#2 Hoy para cenar me he hecho un par de quesadillas de queso de cabra y pimientos del piquillo. Estaban de vicio, tú.
azathothruna
Mi abuelo decia
No te acerques a esos que van a mitines politicos, son peores que las believers (si, vivio para ver el horror de justin bieber)
