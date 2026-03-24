La Policía registra la casa del ex ‘tres’ de Montero después de la querella por cohecho de Anticorrupción

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, el que fuera ‘tres’ de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. El acceso a su domicilio se ha producido después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una querella contra él por un delito de cohecho a raíz de las investigaciones publicadas por El Debate, en las que se acreditaba el presunto cobro de comisiones ilegales de empresarios a cambio de archivar pleitos.