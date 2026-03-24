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La Policía registra la casa del ex ‘tres’ de Montero después de la querella por cohecho de Anticorrupción

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, el que fuera ‘tres’ de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. El acceso a su domicilio se ha producido después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una querella contra él por un delito de cohecho a raíz de las investigaciones publicadas por El Debate, en las que se acreditaba el presunto cobro de comisiones ilegales de empresarios a cambio de archivar pleitos.

| etiquetas: montero , anticorrupción , cohecho , querella
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4 comentarios
3 1 2 K 18 actualidad
#1 mrM4
Curiosamente el día que se convocan elecciones en Andalucia
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Pepepaco #4 Pepepaco
"La intervención se llevó a cabo el pasado 11 de febrero a primera hora de la mañana."

Que la noticia se publique hoy, al día siguiente de que se convoquen elecciones en Andalucía a las que se presenta Montero, es pura coincidencia.

No seáis malpensados, que os conozco.
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#2 yukatan *
El ex 3 de Montero... podían haber puesto directamente el ex 4 de Sanchez... total :troll:
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Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
que timing más preciso, cualquiera diría que estaban esperando
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menéame