La Policía Nacional detiene en Melilla a un sueco tras ingerir 64 "bellotas" de hachís

La Policía ha detenido a un sueco como presunto autor de un delito contra la salud pública, después de ingresar en el Hospital aquejado de un intenso dolor abdominal. Los facultativos detectaron que dos se habían alojado en una hernia inguinal que padecía, lo que provocó una obstrucción que impedía el tránsito del resto por lo que se procedió a una intervención quirúrgica urgente para liberar la obstrucción. Tras la operación, se consideró viable la evacuación natural de las "bellotas" con ayuda de laxantes, proceso que se completó con éxito

Pertinax #4 Pertinax
Imaginad a un paio que os dice que las mejores verduras son las que han recorrido el tracto intestinal de un paio y tendréis una idea bastante aproximada de lo que opino de los porretas.
jonolulu #5 jonolulu *
Los facultativos detectaron además que dos de los envoltorios se habían alojado en una hernia inguinal que padecía el paciente, lo que había provocado una obstrucción que impedía el tránsito del resto.

GENIO

loborojo #2 loborojo
Ya le podrían haber detenido a la quinta y no a las 63; pero el cine sueco es mucho de aguantar el plano.
Zarangollo #3 Zarangollo
Diría que no sabía nada ni de la hernia ni de las bellotas
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Comer 64 bellotas teniendo una hernia inguinal .
Vaya cagada de plan
perrico #6 perrico
#1 Siempre puede decir que eran para "consumo propio"
