La Policía Nacional detiene en Melilla a un sueco tras ingerir 64 "bellotas" de hachís

La Policía ha detenido a un sueco como presunto autor de un delito contra la salud pública, después de ingresar en el Hospital aquejado de un intenso dolor abdominal. Los facultativos detectaron que dos se habían alojado en una hernia inguinal que padecía, lo que provocó una obstrucción que impedía el tránsito del resto por lo que se procedió a una intervención quirúrgica urgente para liberar la obstrucción. Tras la operación, se consideró viable la evacuación natural de las "bellotas" con ayuda de laxantes, proceso que se completó con éxito