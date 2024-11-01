·
La Policía Nacional determina que Alvise Pérez financió ilegalmente su partido Se Acabó la Fiesta
El informe, enviado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y al que ha tenido acceso laSexta, concluye que la entrega de 100.000 euros de Alvise Pérez a Romillo es "veraz" y ocurrió 27 de mayo de 2024
alvise
corrupción
#1
Lamantua
Se sabe a qué hora le detienen.?
1
K
26
#3
angelitoMagno
#1
Ya está siendo investigado y está acudiendo a sus citas judiciales, ¿para que le iban a detener?
0
K
17
#2
Pivorexico
Ahora debería sortear su imputación .
0
K
12
