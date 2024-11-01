edición general
La Policía Nacional determina que Alvise Pérez financió ilegalmente su partido Se Acabó la Fiesta



El informe, enviado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y al que ha tenido acceso laSexta, concluye que la entrega de 100.000 euros de Alvise Pérez a Romillo es "veraz" y ocurrió 27 de mayo de 2024

Lamantua #1 Lamantua
Se sabe a qué hora le detienen.?
angelitoMagno #3 angelitoMagno
#1 Ya está siendo investigado y está acudiendo a sus citas judiciales, ¿para que le iban a detener?
#2 Pivorexico
Ahora debería sortear su imputación .
menéame