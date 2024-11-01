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Un Policía Municipal detenido tras agredir a su pareja embarazada en Bilbo

Un Policía Municipal detenido tras agredir a su pareja embarazada en Bilbo

Un agente de la Policía Municipal de Bilbo (Bizkaia) ha agredido a su pareja. La agresión ha tenido lugar está madrugada, en el barrio bilbaíno de Miribilla. Fue la propia mujer quien llamó al 112 pidiendo ayuda, asegurando que su pareja la estaba agrediendo. La mujer ha denunciado que no solo fue golpeada y amenazada, sino que además el agresor le quitó el teléfono móvil, obligándola a salir al descansillo para pedir auxilio. La víctima, una mujer de unos 30 años y embarazada de varios meses, ha solicitado una orden de alejamiento de...

| etiquetas: policía municipal , agresión , amenaza , embarazada , bilbo , bilbao , miribilla
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3 comentarios
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#1 Poll
Este también pasó las durísimas pruebas de acceso, incluido el psicotécnico.
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Pertinax #2 Pertinax
Es la pobreza. Oh wait!
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#3 Toponotomalasuerte
Un caso aislado. Si tiene pasaporte español es irrelevante.
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menéame