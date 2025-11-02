La policía británica confirmó la identidad de los dos hombres arrestados por el ataque masivo en el tren: son ciudadanos nacidos en el Reino Unido

Los detenidos, de 32 y 35 años, actuaron juntos en el apuñalamiento que dejó diez personas heridos Las autoridades descartan el terrorismo y buscan establecer el móvil del ataque. La investigación sobre el ataque con cuchillo ocurrido el sábado por la noche en un tren con destino a Londres continúa abierta, mientras las autoridades británicas confirmaron la identidad y situación de los dos hombres arrestados tras el incidente, que dejó diez personas heridas.