La policía británica confirmó la identidad de los dos hombres arrestados por el ataque masivo en el tren: son ciudadanos nacidos en el Reino Unido

Los detenidos, de 32 y 35 años, actuaron juntos en el apuñalamiento que dejó diez personas heridos Las autoridades descartan el terrorismo y buscan establecer el móvil del ataque. La investigación sobre el ataque con cuchillo ocurrido el sábado por la noche en un tren con destino a Londres continúa abierta, mientras las autoridades británicas confirmaron la identidad y situación de los dos hombres arrestados tras el incidente, que dejó diez personas heridas.

| etiquetas: policia , confirma , dos arrestados , nacidos , reino unido
#1 Suleiman
Donde están estos bocazas que en la anterior noticia acusaban que fueran marroquíes?
Esku #4 Esku
#1 En cual dijeron expresamente que eran marroquies?
capitan__nemo #3 capitan__nemo *
¿Cual es su secta/religion y bajo la "tutoria" de qué cura/iman o lo que sea estaban?
Supercinexin #5 Supercinexin
#3 La islamofobia os ciega.

Ninguno de ellos es musulmán, ni de ascendencia musulmana. Lo tienes en la noticia.
Professor #2 Professor *
Habrá que construir megacarceles , comprar islas, o pactar acuerdos de expulsion con Australia para apartar a los enemigos de la nación que han nacido aqui ,
al tiempo.
#6 pedromoralesnn_62a8fccf7
Son de ascendencia antillana
