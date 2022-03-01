edición general
La polémica foto del chef José Andrés con Herzog después de que Israel matase a siete cooperantes de su ONG

El chef José Andrés se ha reunido este lunes con Isaac Herzog, presidente de Israel, para solicitar el acceso "completo" a Gaza a todas las ONG para que "no haya hambre ni saqueos"....

9 comentarios
#1 metalico_zgz
Lo de siempre, unos lo verán como algo inaceptable tras el asesinato de los cooperantes de su ONG; otros lo verán como que es capaz de reunirse con el diablo para que el sacrificio de esos cooperantes no haya sido en vano y que la gente de Gaza pueda comer.
jonolulu #7 jonolulu
#1 "que el sacrificio de esos cooperantes no haya sido en vano"

Yo creo que tenía que haber sacrificado otra media docena de cooperantes. También se quedó corto de sal, como tu argumento
#8 metalico_zgz
#7 Qué quieres que te diga, no sé meterme en la cabeza de José Andrés. Si esto sirve para que les dejen trabajar en Gaza, cosas que dudo, me parece bien que se coma su orgullo. De eso es de lo que se trata, de dar comidas a quien lo necesita. Pero no me atrevo a opinar en este caso.
cocolisto #3 cocolisto
Repelente es poco.Propio de un menú venenoso.
#2 luckyy
Jose Andrés, vete a la mierda!!!!
Ya acabaste con el hambre en Ucrania o es que ya no hay foto que hacerse???
#5 pelagito
Otra vez el egomaniaco. ¿Está vez no sale bajando del helicóptero con tres tuppers de aluminio en brazos?
#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Aquí más flaco, ántes de zamparse toda la olla, mientras le miraban los hambrientos. De ahí que se pusiera como en la foto con el israelí.

s1.ppllstatics.com/elcomercio/www/multimedia/202211/05/media/jose-andr
A.more #9 A.more
Muy buen chef. Como ser humano, ... Bueno con la gente que se codea, otro hd
