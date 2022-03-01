·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10728
clics
¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar
7425
clics
La hortera decoración de la Casa Blanca con Trump: "El estilo Casino Cutre se le está yendo de las manos"
6528
clics
Cómo poner las cosas por escrito aunque no quiera la empresa
4581
clics
Hice una estación de metro para mis gatos
4983
clics
Pablo Fernández lo intentó
más votadas
399
Indignación en Cabo de Gata: la playa con dunas protegidas que han sido arrasadas y convertidas en aparcamientos
618
Alberto Núñez Feijóo sugiere que el Gobierno aún no ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, pero esta herramienta se activó el 13 de agosto
456
Cientos de personas exigen en Astorga el nivel 3 y la dimisión de Quiñones: “Que no nos vengan a contar patrañas y mentiras”
339
Sobre la amenaza de Santiago Abascal a 'Mañaneros 360'
372
Los agujeros del último informe de la UCO en el 'caso Montoro'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
29
clics
La polémica foto del chef José Andrés con Herzog después de que Israel matase a siete cooperantes de su ONG
El chef José Andrés se ha reunido este lunes con Isaac Herzog, presidente de Israel, para solicitar el acceso "completo" a Gaza a todas las ONG para que "no haya hambre ni saqueos"....
|
etiquetas
:
josé andrés
,
israel
12
1
0
K
153
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
1
0
K
153
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
metalico_zgz
Lo de siempre, unos lo verán como algo inaceptable tras el asesinato de los cooperantes de su ONG; otros lo verán como que es capaz de reunirse con el diablo para que el sacrificio de esos cooperantes no haya sido en vano y que la gente de Gaza pueda comer.
2
K
29
#7
jonolulu
#1
"que el sacrificio de esos cooperantes no haya sido en vano"
Yo creo que tenía que haber sacrificado otra media docena de cooperantes. También se quedó corto de sal, como tu argumento
0
K
13
#8
metalico_zgz
#7
Qué quieres que te diga, no sé meterme en la cabeza de José Andrés. Si esto sirve para que les dejen trabajar en Gaza, cosas que dudo, me parece bien que se coma su orgullo. De eso es de lo que se trata, de dar comidas a quien lo necesita. Pero no me atrevo a opinar en este caso.
0
K
10
#3
cocolisto
Repelente es poco.Propio de un menú venenoso.
1
K
28
#2
luckyy
Jose Andrés, vete a la mierda!!!!
Ya acabaste con el hambre en Ucrania o es que ya no hay foto que hacerse???
2
K
18
#5
pelagito
Otra vez el egomaniaco. ¿Está vez no sale bajando del helicóptero con tres tuppers de aluminio en brazos?
1
K
18
#6
Tunguska08Chelyabinsk13
#5
www.hollywoodreporter.com/wp-content/uploads/2022/03/We-Feed-People-FI
Emergencia culinaria!!!
0
K
15
#4
Tunguska08Chelyabinsk13
*
Aquí más flaco, ántes de zamparse toda la olla, mientras le miraban los hambrientos. De ahí que se pusiera como en la foto con el israelí.
s1.ppllstatics.com/elcomercio/www/multimedia/202211/05/media/jose-andr
0
K
15
#9
A.more
Muy buen chef. Como ser humano, ... Bueno con la gente que se codea, otro hd
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Yo creo que tenía que haber sacrificado otra media docena de cooperantes. También se quedó corto de sal, como tu argumento
Ya acabaste con el hambre en Ucrania o es que ya no hay foto que hacerse???
Emergencia culinaria!!!
s1.ppllstatics.com/elcomercio/www/multimedia/202211/05/media/jose-andr