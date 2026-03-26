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Polarizados contra la guerra

Los partidos se empeñan en enturbiar el mayoritario rechazo del Congreso al conflicto en Oriente Próximo.

| etiquetas: partidos , españa , guerra
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2 comentarios
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Polarizados? Me temo que no, conozco gente de derechas que me ha reconocido que lo de Israel es una burrada y que lo de Gaza si no es un genocidio se parece mucho. Lo que la gente percibe y siente es muy distinto a lo que algunos partidos políticos manifiestan.
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#2 ZamoraBigote
"Los partidos" dice.......
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