La cabra salvaje, el poderoso símbolo de fertilidad que unió religiones del antiguo Próximo Oriente

Un nuevo estudio revela cómo el íbice se convirtió en un poderoso icono mitológico, astral y femenino desde la prehistoria hasta la Edad del Hierro. Durante milenios, las culturas del antiguo Próximo Oriente compartieron un símbolo en común que trascendía fronteras, dioses y lenguas: la cabra salvaje o íbice (Capra ibex). Más que un animal de montaña, el íbice fue concebido como un sofisticado símbolo cultural que conectaba el reino terrenal y el reino divino -Fuente: www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003552125000354