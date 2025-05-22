edición general


El poder de las hormigas: cuando la televisión amable se transforma en un altavoz político

El 22-5-2025, la visita de Felipe González a El Hormiguero no solo dejó titulares políticos, también disparó la audiencia: 18,4% y cerca de 2,3 millones de espectadores —el segundo mejor dato del año para el programa—. No era un especial informativo ni un debate electoral: era un espacio de entretenimiento en prime time. La creciente presencia de discurso político en programas de entretenimiento responde a las lógicas estructurales del sistema mediático: maximización de audiencia, rentabilidad publicitaria y circulación de poder simbólico.

Thornton #1 Thornton
Ese desplazamiento del discurso político hacia el territorio del espectáculo no es solo una consecuencia de la estructura mediática, sino también una estrategia consciente

Sobre todo, cuando el "discurso político" es de un solo signo, como en El Hormiguero.
