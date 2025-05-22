El poder de las hormigas: cuando la televisión amable se transforma en un altavoz político

El 22-5-2025, la visita de Felipe González a El Hormiguero no solo dejó titulares políticos, también disparó la audiencia: 18,4% y cerca de 2,3 millones de espectadores —el segundo mejor dato del año para el programa—. No era un especial informativo ni un debate electoral: era un espacio de entretenimiento en prime time. La creciente presencia de discurso político en programas de entretenimiento responde a las lógicas estructurales del sistema mediático: maximización de audiencia, rentabilidad publicitaria y circulación de poder simbólico.