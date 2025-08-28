Plymouth, la única capital fantasma del mundo  

En las Antillas Menores al sureste de Puerto Rico está la pequeña isla de Montserrat, territorio británico. Su capital, Plymouth, es la única capital fantasma del mundo. Fue fundada en el siglo XVII sobre depósitos de lava antiguos, cerca del volcán Soufrière Hills. El 18 de julio de 1995 rugió de nuevo. En enero de 1996 entró en una fase aún más violenta. El 25 de junio de 1997, una colosal erupción arrojó flujos piroclásticos que mató a 19 personas. Del 4 al 8 de agosto, una serie de erupciones enterraron Plymouth bajo 1,4 m de ceniza y rocas