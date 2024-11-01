Un plátano para cada día [ENG]  

Un supermercado en Corea del Sur ideó cómo vender un paquete de plátanos que maduraban gradualmente. Los plátanos se envasan según el grado de maduración. El paquete contiene seis, ordenados desde maduro hasta muy verde. Permite comer un plátano al día, según vayan madurando. Sobre la cantidad de frutas en el paquete: por qué seis y no siete. Esto se explica por el hecho de que los coreanos trabajan seis días seguidos.