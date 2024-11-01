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Un plátano para cada día [ENG]

Un plátano para cada día [ENG]  

Un supermercado en Corea del Sur ideó cómo vender un paquete de plátanos que maduraban gradualmente. Los plátanos se envasan según el grado de maduración. El paquete contiene seis, ordenados desde maduro hasta muy verde. Permite comer un plátano al día, según vayan madurando. Sobre la cantidad de frutas en el paquete: por qué seis y no siete. Esto se explica por el hecho de que los coreanos trabajan seis días seguidos.

| etiquetas: plátano , maduro , verde , comercio , korea
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5 comentarios
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Moderdonia #3 Moderdonia *
Amancio Ortega pulsa bananas por plátano de Canarias en la báscula de fruta del Mencabrona.

Para promocionar esta idea debería acompañarse de una música pegadiza. Desde el clásico el único fruto del amor es la banana hasta más modernas:

youtu.be/ADlGkXAz1D0?si=RI5Y4nBKnmLXLqLu
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#2 HangTheRich
Ah, la famosa innovación capitalista
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pitercio #1 pitercio *
Es antiguo pero no encuentro que saliese por aquí. No veo que encaje ni en ciencia, ni en tecnología, ni en sociedad, así es que la pongo en ocio.

Rescato esta ideaca para ofrecérsela altruistamente al gremio de fruteros, esperando que revierta en los que compran un día a la semana.
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#4 Cuchifrito
#1 Un poco excesivo creo yo. Para que me duren para la semana suele bastarme con coger mitad casi amarillos y mitad verdecitos.
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pitercio #5 pitercio
#4 sí, yo también soy subóptimo.
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menéame