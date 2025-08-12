edición general
El planeta está sufriendo una pérdida de agua dulce sin precedentes

Nunca antes los continentes de la Tierra han perdido tanta agua dulce como en las últimas dos décadas. “La disminución es sorprendente y alarmante”, admite el científico Hrishikesh Chandanpurkar, autor principal de una investigación que revela el alto impacto que el cambio climático y el uso insostenible de las aguas subterráneas están teniendo en los recursos hídricos del planeta. “España es uno de los países más afectados de Europa”, aclara con una mirada local Rafael Seiz, coordinador del Programa de Agua de World Wildlife Fund (WWF).

sotillo
España lo tiene muy fácil, con eliminar a los Alba y su ejército de bufones nos recuperamos, claro que si lo piensas bien antes que erradicar a estos nos morimos de sed, parece que si vamos a ser de los más afectados
3
aupaatu
Pues nada a seguir votando a los negacionistas para arreglarlo, con sus procesiones y las Vírgenes ,que tenemos muchas y valen para todo
0

