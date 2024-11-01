edición general
Un pixel rojo en la nieve: cómo la IA ayudó a encontrar a un montañista desaparecido

El rastreo de caminantes y montañistas perdidos puede tomar semanas, incluso meses, pero la IA puede en algunos casos hacerlo en cuestión de horas y potencialmente salvar vidas.

u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Sin quitar mérito al software, qué lo hace IA? El procesamiento de imágenes tiene más años que el cagar, cuando dicen IA quizás deberían dar más detalles. Desconozco el algoritmo, así que solo muestro mi “preocupación” por usa la etiqueta IA para todo
He visto casos de regresiones lineales multivariable llamadas “machín lenning” a ver si ahora un quickSort lo van a llamar IA
#2 Chiapela
#1 Prompt: Hola IA. Estamos buscando un montañista desaparecido. ¿Ves algo raro en estas imágenes? :shit:
u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
#2 me encanta que me hagas esta pregunta, déjame trabajar contigo en esta importante tarea de encontrar a desaparecidos
#3 alhambre
#1 Es la BBC, si te juntan dos frases en el mismo párrafo date por satisfecho.
pip #5 pip *
#1 IA es un término muy amplio que incluye también el reconocimiento de imágenes con machine learning o deep learning. Académicamente es así, el problema es que al popularizarse los algoritmos de lenguaje como los LLM popularmente se asocia "IA" con algo con lo que puedes dialogar, pero el concepto técnico es mucho más amplio.

En este caso del que estamos hablando, puede tratarse de una red neuronal de deep learning entrenada para reconocer montañistas entre la nieve.
