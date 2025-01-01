Los pinares de Burgos y Soria: la gestión comunal de los bosques que previene grandes incendios

La Suerte de Pinos sobrevive desde la Edad Media como un modelo de reparto vecinal gestionado por los pueblos ante el desafío del abandono y el riesgo del fuego. Con más de 100.000 hectáreas de monte la comarca de Pinares, que se esparce por cerca de 40 pueblos de Soria y por Burgos, tiene una de las formas de gestión forestal más peculiares de la Península Ibérica: la Suerte de Pinos. Una suerte de 'comunismo forestal' en el corazón de Castilla que ha garantizado tanto la conservación del monte como la supervivencia de generaciones enteras.
| etiquetas: burgos , soria , pinares comunales , gestion vecinal de los bosques
Cuando el bosque y, sobre todo, lo que produce (€€€) es de todos, todos se preocupan por cuidarlo
Algunas dedican sus montes a producción maderera (una buena parte a eucaliptos, que son muy propicias para la propagación de incendios), pero donde los incendios son realmente un problema es en aquellas en las que dedican sus montes para ganadería extensiva. Ahí "hace falta" prender fuego para generar pasto eliminando el matorral.
Con el calentamiento global, los incendios de ahora son mucho más incotrolables y cuando se prende, a veces arden cosas que no se pretendían quemar (bosques, aldeas,...)
