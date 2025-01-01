edición general
Los pinares de Burgos y Soria: la gestión comunal de los bosques que previene grandes incendios

La Suerte de Pinos sobrevive desde la Edad Media como un modelo de reparto vecinal gestionado por los pueblos ante el desafío del abandono y el riesgo del fuego. Con más de 100.000 hectáreas de monte la comarca de Pinares, que se esparce por cerca de 40 pueblos de Soria y por Burgos, tiene una de las formas de gestión forestal más peculiares de la Península Ibérica: la Suerte de Pinos. Una suerte de 'comunismo forestal' en el corazón de Castilla que ha garantizado tanto la conservación del monte como la supervivencia de generaciones enteras.

wildseven23 #1 wildseven23
Vete tú a Vinuesa y enciende un cigarro en medio del monte, verás lo que duras...
Thornton #5 Thornton
#1 O vete a coger setas sin haber pagado la licencia y verás como son los propios vecinos los que, si te pillan, te llevan a la guardia civil.

Cuando el bosque y, sobre todo, lo que produce (€€€) es de todos, todos se preocupan por cuidarlo
oLiMoN63 #6 oLiMoN63 *
En Galicia también existen esas comunidades de montes.
Algunas dedican sus montes a producción maderera (una buena parte a eucaliptos, que son muy propicias para la propagación de incendios), pero donde los incendios son realmente un problema es en aquellas en las que dedican sus montes para ganadería extensiva. Ahí "hace falta" prender fuego para generar pasto eliminando el matorral.

Con el calentamiento global, los incendios de ahora son mucho más incotrolables y cuando se prende, a veces arden cosas que no se pretendían quemar (bosques, aldeas,...)
#8 parladoiro *
#6 en Galicia es monte «público» suele ser en la mayoría en mancomun, técnicamente es monte privado, exactamente es: Montes Privados de propiedad colectiva Germánica (Montes Vecinales en Mano Común). Une lo peor de ambas cosas, no recibe financiación pública y se gestiona mediante votos y derramas. Muy pocas parcelas así llevan una gestión competente.

En sig.mapama.gob.es/geoportal/ en bancos de datos de la naturaleza(BDN), el botón que es un pino→
Espacios Protegidos y/o de interés→…   » ver todo el comentario
#2 sorecer
En Navarra se llaman el comunal y sigue activo en bastantes sitios. No es un gran dinero pero es una ayuda.
#4 soberao *
Hay videos de Eugenio Monesma en estas zonas: Los CARRETEROS y su dura vida en el monte. Doma de BUEYES para la carga y TRANSPORTE de la madera m.youtube.com/watch?v=bvjQ8dvZCIY
Veelicus #3 Veelicus
En alava, en la zona del gorbea tambien se hace
Valdreu #7 Valdreu
Galicia está llena de comunidades de montes, y muchas de ellas son las primeras en convertir bosques en eucaliptales que arden con mirarlos.
#9 UserNotFound_164
"comunismo forestal"... Seguro que con ese nombre mañana lo implantan en toda la España quemada.

sarcasmo
