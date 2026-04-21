Los pies encima del asiento

No me gusta llamar la atención en sitios públicos. Soy más bien discreto vamos. Recuerdo que de pequeño pasaba auténticos bochornos cuando mi madre, que era una bomba social, montaba alguna de las suyas en tiendas, salas de espera, transporte público o cualquier sitio donde hubiesen desconocidos: tierra trágame, no mamá por favor, otra vez noo... pensaba para mis adentros o conseguía balbucear cuando mi madre empezaba a sacar punta a cualquier detalle que diese juego a la conversa, a la broma, o incluso al reproche, si, eso sí, este venía a cuento (y siempre de forma educada). En esos tiempos, lo mío era pasar desapercibido, importándome bien poco el resto de la gente. Consideraba la vida social un plano en la que por distintas necesidades perentorias, uno debía vectorializar de un punto a otro, siguiendo una línea recta y sin andarse con rodeos. Con el tiempo, he ido descubriendo (o razonando), que esto no tiene porqué ser así. Es más, considero que dichos rodeos, la relación humana aleatoria, nos puede traer no pocas sorpresas agradables, y desde luego no poca información, que siempre viene bien. Veo por cierto que, en general, cada vez hablamos menos con desconocidos. El silencio o los monosílabos imperan, más allá de las redes, claro.

Pero bueno, a lo que iba. Hoy he pillado el bus de vuelta a casa. Estaba realmente cansado, y deseando llegar pronto para poder descansar. Entre ojeadas la móvil y al infinito, he llegado a ver que a mi lado iba sentada una adolescente con una pierna plegada (en vertical) y el pie apoyado sobre el asiento. Al principio no le he dado importancia, pero al rato, no podía dejar de fijarme en la suela de su sandalia presionando el tapizado del asiento del bus. No parecía mala chica. Estaba simplemente haciendo lo que yo, yendo de A a B, sentada cómodamente (para su gusto), mientras pensaba en sus cosas. Pero la visión de la suela de su sandalia llena de suciedad (o de mierda, por qué no), pisando prietamente el asiento donde cualquiera iba a sentarse después, no paraba de rondarme. El dilema, tardó en llegar: qué hago, se lo digo o no?... Y qué coño, se lo he dicho (estábamos llegando a mi parada): - Disculpa, le he dicho al levantarme, pero esta manera de sentarse (mirando a su pie), no es la más adecuada. Mi tono ha sido calmado, discreto, sin ánimo de ofender. Ella, me ha mirado sorprendida. No ha parecido sentirse molesta. Rápidamente ha sacado el pie del asiento y me ha dirigido una medio sonrisa a modo de disculpa. De igual manera le he respondido yo.

He bajado del bus y me he ido pa casa, con la sonrisa puesta...

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